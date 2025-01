Polak odchodzi z Serie A. Nowy kierunek. To będzie teraz "polski" klub

Trwająca od 1,5 roku przygoda Wieteski z włoskim Cagliari to pasmo niepowodzeń i rozczarowań. Dość mimo wszystko zaskakujące, bo do Serie A Polak trafił z francuskiego Clermont Foot, w którym radził sobie w Ligue 1, zajmując rewelacyjne 8. miejsce w sezonie 2022/23. Był to nieco dziwny transfer, bo Cagliari to we Włoszech niemalże odpowiednik tego, czym Clermont jest we Francji (były klub naszego rodaka spadł do Ligue 2 w zeszłym sezonie). Ale to dawało nadzieję, że tym bardziej Polak będzie grał regularnie i na odpowiednim poziomie.

Wieteska kompletnie zawiódł w Serie A

Niestety takie założenie okazało się podwójnie błędne. Wieteska zaczął sezon 2023/24 w podstawowym składzie, ale Cagliari, z nim włącznie, spisywało się beznadziejnie i Polak usiadł na ławce. Od tamtej pory na stałe do podstawowego składu nie wrócił, najczęściej wchodząc z ławki. W bieżących rozgrywkach degradacja jego roli jedynie postąpiła. Wieteska rozegrał tylko 181 minut w Serie A i prawie drugie tyle w Pucharze Włoch. I to też z reguły nie były dobre minuty. Jego występ z Interem Mediolan (0:3) był określany jako w najlepszym wypadku "żenujący".

Polski duet w Grecji? Wieteska dołączy do rodaka

Stało się jasne, że przyszłość Polaka nie wiąże się już z Sardynią. Niedawno włoskie media informowały, że Wieteska może dołączyć do innego naszego reprezentanta Tomasza Kędziory w greckim PAOK-u Saloniki. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie się stanie. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, środkowy obrońca jest już o krok od przenosin do ojczyzny igrzysk olimpijskich.

Oba kluby miały już w pełni porozumieć się co do warunków transferu. Wieteska trafi do Salonik na zasadzie wypożyczenia, a PAOK będzie mógł go wykupić po sezonie, jeśli nasz rodak się sprawdzi. Grecki zespół zajmuje obecnie 4. miejsce w tamtejszej ekstraklasie ze stratą 9 pkt do prowadzącego Olympiakosu. Dodajmy, że wspomniany Tomasz Kędziora jest tam podstawowym stoperem (ponad 80% rozegranych minut), więc czeka nas albo polsko-polski pojedynek o miejsce w składzie, albo polsko-polski duet stoperów. Czy Michał Probierz już sprawdza ceny lotów do Salonik? Nie da się tego wykluczyć.