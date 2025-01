Stało się! Jakub Moder oficjalnie zmienił klub. Hit!

Siedem występów i 160 rozegranych minut - tak wyglądała pierwsza połowa sezonu 2024/2025 w wykonaniu Jakuba Modera w Brighton. Polski pomocnik całkowicie przepadł w angielskim klubie i musiał szukać nowej drużyny, żeby móc liczyć na regularną grę i powrót do wysokiej formy.

Jakub Moder oficjalnie piłkarzem Feyenoordu Rotterdam

W ostatnich dniach wykrystalizowała się przyszłość polskiego pomocnika, gdy łączono go z transferem do Feyenoordu Rotterdam. Jego umowa z Brighton wygasała w czerwcu bieżącego roku i z tego powodu mówiło się, że holenderski klub zapłaci za Jakuba Modera około półtora miliona euro.

Ciągle jednak brakowało oficjalnego komunikatu. Ten pojawił się w poniedziałkowe popołudnie, gdy Feyenoord Rotterdam ogłosił podpisanie umowy z Moderem do końca czerwca 2028 roku. "Witamy w naszej rodzinie" - czytamy. Poinformowano przy okazji, że pomocnik będzie grał z numerem "7" na plecach.

- Wszystko wydarzyło się dość szybko - powiedział Moder cytowany przez oficjalną stronę Feyenoordu. - Jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego nowego etapu. Czułem, że jestem na niego gotowy. Dla mnie to nowe rozgrywki, nowy klub, ale na najwyższym poziomie. Słyszałem tylko pozytywne słowa od takich zawodników jak Mats Wieffer, Yankuba Minteh i Sebastian Szymański - podkreślił. Dodał, że najbliższe dwa mecze w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium i Lille obejrzy w roli kibica.

W Lidze Mistrzów Feyenoord gra o to, żeby utrzymać się w czołowej 24 zespołów, co da awans do fazy pucharowej. W Eredivisie nowy klub Modera zajmuje czwarte miejsce i traci dziesięć punktów do pierwszego PSV Eindhoven.