Te reprezentacje skompromitują się, grając z Rosją w jednym turnieju

Wciąż obowiązuje zawieszenie Rosji w strukturach FIFA i UEFA. To oznacza, że kluby oraz reprezentacje są wykluczone z rywalizacji międzynarodowej w meczach o stawkę. Rosjanie cały czas dyskutują z europejską federacją nt. powrotu, rozważali też przejście do AFC, będąc przekonanymi, że kraje Azji jednogłośnie poprą wniosek. Jednak jeszcze się wstrzymują z ostateczną decyzją, licząc na to, że będzie zielone światło od UEFA.

Rosjanki zagrają w turnieju w Azji

Od czasu rozpoczęcia agresji na Ukrainę na pełną skalę rosyjskie zespoły grają przede wszystkim mecze towarzyskie. Męska reprezentacja Rosji mierzyła się głównie z zespołami z Azji. Dwa razy grała z drużynami z Afryki (Kamerun i Kenia), raz z ekipą ze strefy CONCACAF (Kuba) i dwukrotnie z europejskimi reprezentacjami (Białoruś i Serbia). W tym roku nie straciła ani jednej bramki w pięciu rozegranych meczach. Rozbiła reprezentację Brunei 11:0, która i tak przyjechała rezerwowym składem, złożonym z półamatorów i wojskowych.

Kobieca kadra Rosji zagrała w tym roku znacznie więcej meczów, bo aż 11, z czego siedem wygrała, dwa zremisowała i dwa przegrała. W 2025 r. czekają ją kolejne mecze z zespołami z Azji, które nie widzą przeszkód, by grać z drużyną z kraju agresora.

W dniach 19-27 lutego w Dubaju odbędzie się towarzyski turniej Pink Ladies Cup. Weźmie w nim udział sześć drużyn, z czego pięć będzie właśnie z Azji, a szóstą będą Rosjanki. Ich rywalkami będą Korea Południowa, Uzbekistan, Jordania, Indie i Tajlandia.

Faworytkami turnieju zapewne będą Rosjanki i Koreanki, które zajmują najwyższe miejsca w kobiecym rankingu FIFA spośród wszystkich uczestniczek, odpowiednio 27. i 20. miejsce. Reszta zajmuje pozycje w środku pierwszej setki. Można zatem spodziewać się pogromów na turnieju.

Koreanki już szykują się do Pucharu Azji, który odbędzie się w 2026 r w Australii. Mają pewne miejsce za awans do finału rozgrywek w 2022 r. Impreza jest połączona z kwalifikacjami do mistrzostw świata w 2027 r.

Ostatni mecz kobieca kadra Rosji zagrała 2 grudnia, wtedy pokonała Azerbejdżan 1:0.