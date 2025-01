Jest coraz gorzej. Hiszpanie piszą wprost. "Lewandowski traci zapał"

Barcelona kapitalnie weszła w 2025 rok. Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który najpierw dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w meczu przeciwko czwartoligowemu Barbastro (4:0) w Pucharze Króla, a kilka dni później pokonał Thibaut Courtois z rzutu karnego w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (5:2). Niestety polskiemu napastnikowi tak dobrze nie idzie w rozgrywkach La Liga.

Kolejni rywale odjeżdżają Lewandowskiemu. Hiszpanie piszą wprost

W sobotę zespół Hansiego Flicka w 20. kolejce zagrał z Getafe na wyjeździe. Pierwszą i ostatnią bramkę dla gości zdobył Jules Kounde. Barcelona znów zawiodła, remisując z przeciętnym rywalem 1:1. Co więcej, w trzech ostatnich meczach La Liga zdołała zdobyć zaledwie jeden punkt. Na krajowym podwórku drużynie niezbyt pomaga Lewandowski, który w lidze ostatni raz do siatki trafił 7 grudnia zeszłego roku. Jego posucha w tych rozgrywkach także trwa trzy spotkania.

Tym stanem rzeczy zaniepokojeni są Hiszpanie. Ostatnio na łamach "Mundo Deportivo" ukazał się artykuł, w którym stwierdzono, że "Lewandowski traci zapał w walce o Złotego Buta". Mimo że w klasyfikacji najlepszych strzelców La Liga 36-latek z 16. golami nadal zajmuje pierwsze miejsce, to w zestawieniu najskuteczniejszych napastników Europy nie jest już tak kolorowo.

Do niedawna Lewandowski był liderem, jednak kilka dni temu wyprzedził go Mohamed Salah. Ale to nie koniec. W ostatni weekend swój dorobek powiększyli również Erling Haaland oraz Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona, którego latem będą chciały ściągnąć największe kluby świata. Szwed do tej pory zdobył 22 bramki - najwięcej spośród wszystkich czołowych lig UEFA, jednak przelicznik trafień w lidze portugalskiej wynosi 1,5, a nie 2,0 jak w przypadku Premier League, La Liga czy Bundesligi.

W efekcie kapitan reprezentacji Polski spadł na czwarte miejsce. Tyle samo goli ma na ten moment jego następca w Bayernie Monachium, czyli Harry Kane. W przeszłości Polak dwukrotnie sięgał po Złotego Buta: w sezonach 2020/2021 i 2021/2022.

Oto klasyfikacja Złotego Buta (stan 20 stycznia)