Kłopoty, kłopoty Lewandowskiego! Hiszpanie piszą wprost

Na start 2025 roku FC Barcelona popisała się kapitalną formą. Najpierw z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonała 4:0 czwartoligowe Barbastro, a następnie po wygranych z Athletikiem Bilbao (2:0) i Realem Madryt (5:2) triumfowała w Superpucharze Hiszpanii. Najwidoczniej drużyna Hansiego Flicka kapitalnie czuje się w krajowych pucharach, ponieważ kilka dni później rozbiła jeszcze Real Betis 5:1, awansując do ćwierćfinału Pucharu Króla. Trzeba przyznać, że wejście w nowy rok Katalończycy zaliczyli w świetnym stylu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Hiszpanie stracili cierpliwość. Chodzi o Lewandowskiego

W sobotę Barcelona wróciła do rozgrywek La Liga, gdzie nie poszło jej już tak dobrze. Problemy w lidze zaczęły się w listopadzie zeszłego roku, kiedy ekipa Flicka ponosiła niezrozumiałe porażki, takie jak te z Las Palmas (1:2) czy Leganes (0:1). Eksperci spodziewali się przełamania we wyjazdowym meczu 20. kolejki przeciwko przeciętnemu Getafe, jednak znów skończyło się na biciu głową w mur.

Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jedyną bramkę dla gości zdobył prawy obrońca Jules Kounde. W podstawowym składzie Barcelony znów pojawił się Robert Lewandowski. Niestety nie był to najlepszy występ kapitana naszej kadry. W wielu fragmentach spotkania był pomijany na etapie konstruowania akcji, a koledzy nie potrafili wypracować mu praktycznie żadnej dogodnej sytuacji. Sam 36-latek również nie wyróżnił się niczym szczególnym.

Ostatecznie został zdjęty z boiska w 81. minucie, a w jego miejsce pojawił się Ferran Torres. W niedzielny wieczór, kiedy emocje już opadły, kataloński "Sport" w bardzo gorzkich słowach podsumował mecz w wykonaniu Polaka. "Szara wersja Lewandowskiego" - czytamy w tytule. Tamtejsi dziennikarze ubolewają nad faktem, że Robert Lewandowski coraz częściej zaczął być zmieniany w okolicach 70. czy 80. minuty drugiej części gry. "To coś nie do pomyślenia w jego pierwszym sezonie, a także w zeszłym roku z Xavim" - napisano.

Zobacz też: Klamka zapadła. Gwiazdor Bayernu podjął decyzję, gdzie będzie grał w nowym sezonie

Następnie "Sport" podkreśla, że zaraz po przyjściu Hansiego Flicka dyspozycja Polaka była tak świetna jak za czasów gry w Bayernie. Wszystko zmieniło się pod koniec zeszłego roku, kiedy "Lewandowski doznał znacznego spowolnienia, a jego 'produkcja bramek' stała się niepokojąca". Innym aspektem są boiskowe relacje z resztą drużyny. "Nastąpił spadek poziomu zrozumienia z kolegami" - twierdzą Katalończycy. Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał w tym sezonie 28 spotkań, w których strzelił 26 goli i zanotował trzy asysty. Ostatni raz do siatki trafił w El Clasico, wykorzystując rzut karny. We wtorek Barcelona zagra na wyjeździe z Benficą w Lidze Mistrzów.