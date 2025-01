Klamka zapadła. Gwiazdor Bayernu podjął decyzję, gdzie będzie grał w nowym sezonie

Bayern Monachium znajduje się ostatnio w wyśmienitej formie. Ma zdecydowanie najlepszą ofensywę, jak i defensywę w całej lidze. Szefem obrony jest Kim Min-jae, natomiast bardzo dobrze na bokach prezentują się też Konrad Laimer oraz Alphonso Davies. Dla tego ostatniego ma to być jednak ostatni sezon w barwach monachijskiego klubu, gdyż dotąd nie przedłużył wygasającego z końcem czerwca kontraktu.

Alphonso Davies podjął decyzję. Wiemy, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie

Od dłuższego czasu mówi się, że tuż po rozstaniu z Bayernem Kanadyjczyk przeniesie się do Realu Madryt. Byłaby to świetna informacja dla Carlo Ancelottiego, który nie jest do końca zadowolony z formy zarówno Ferlanda Mendy'ego, jak i Frana Garcii. Ten drugi w przypadku transferu Daviesa zapewne musiałby się pożegnać z klubem. Okazuje się jednak, że może nie być takiej potrzeby.

Dziennik "Kicker" poinformował w niedzielę, że Kanadyjczyk nieoczekiwanie zmienił zdanie i chce pozostać w stolicy Bawarii. Miał już nawet dać znać o tym swojemu agentowi. Dlaczego taka nagła zmiana planów? Po pierwsze Davies ma czuć się w Monachium bardzo komfortowo, a po drugie nie chce obniżać swojej pensji. Bayern miał ostatnio wykonać kolejny krok i podwyższyć proponowaną kwotę wynagrodzenia, co definitywnie przebiło hiszpańskiego giganta.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Davies zażądał od Realu czteroletniego kontraktu z pensją opiewającą na 10 mln euro za sezon, a do tego premii za podpis w wysokości 15 mln euro. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie spełniono tych życzeń. W pewnym momencie o piłkarza zabiegała również FC Barcelona, natomiast ta w pełni stawia na wychowanka Alejandro Balde i wydaje się, że taki transfer byłby zupełnie niepotrzebny.

"Kicker" dodaje, że kolejnym, który może pozostać w Bayernie jest przyjaciel Kanadyjczyka jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy świata Jamal Musiala. Jego kontrakt wygasa dopiero z końcem czerwca 2026, natomiast zechciano już mieć jasność w sprawie przyszłości pomocnika. Ten nigdy nie ukrywał, że chce pozostać w dotychczasowym zespole i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to na początku lutego podpisze nową umowę.

Bayern po 18. kolejkach ligowych jest liderem tabeli Bundesligi z dorobkiem 45 pkt. Nad drugim Bayerem Leverkusen ma cztery punkty przewagi.