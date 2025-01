Wstrząsające nagranie pogromcy Polaków obiegło cały świat. "Wypadło mu oko"

Ion Nicolaescu zanotował dwa trafienia w historycznym już meczu reprezentacji Mołdawii z Polską, w którym nasza drużyna poległa 2:3. Stał się wówczas bohaterem narodowym, a niedługo potem został wykupiony przez SC Heerenven z Beitaru Jerozolima za 1,5 mln euro. Parę miesięcy później znów dał się nam we znaki, gdy strzelił gola w rewanżowym spotkaniu el. Euro 2024 na Stadionie Narodowym w Warszawie i zapewnił Mołdawianom remis.

"Wstrząsające nagranie" z udziałem pogromcy Polaków. Nie do uwierzenia

Do niecodziennych scen doszło podczas ostatniego meczu pucharowego pomiędzy Quick Boys a SC Heerenveen. Nicolaescu pojawił się na murawie w 73. minucie, a już trzy minuty później mógł świętować trafienie. Rywale doprowadzili jednak do remisu 2:2 i fani zobaczyli dogrywkę. Niespodziewanie w przerwie zmieniony został Mołdawianin. Jak się później okazało, były ku temu konkretne powody.

"Wstrząsające i makabryczne nagranie obiegło cały świat i wywołało ogromne poruszenie" - przekazał w niedzielę portal Kurir.rs. W pewnym momencie kamery uchwyciły napastnika, który próbował wydmuchać nos. Doszło wówczas do "dziwnej sytuacji", gdyż "nagle powiększył mu się obszar wokół powieki, a następnie na moment wypadło mu oko". Zaznaczono, że oglądać tego filmu nie powinny osoby ze "słabym żołądkiem".

Choć pierwotnie sam zainteresowany nie zauważył, co się stało, to potem poczuł, że oczodół stał się dwa razy większy. "Ogarnęła go wówczas panika i był zmuszony opuścić boisko" - przekazano, dodając, że wciąż nie wiadomo, w jakim jeststanie zdrowia. Collin Rugg zdradził, że spore grono ekspertów uważa, że incydent był spowodowany rozedmą podskórną oczodołu. To choroba, która powstaje, gdy powietrze dostaje się do tkanek miękkich.

Finalnie SC Heerenveen odpadło z rozgrywek po golu w dogrywce. Poległo również w niedzielnym meczu ligowym z Ajaxem 0:2. Na boisku zabrało za to Mołdawianina, który przekazano, że jest "kontuzjowany".