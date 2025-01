Fatalne wieści dla Barcelony. Ależ mają pecha

FC Barcelona jest w ostatnim czasie wyjątkowo enigmatyczną drużyną. Na początku roku wygrała cztery mecze z rzędu, pokonując choćby w finale Superpucharu Hiszpanii Real Madryt 5:2. Kiedy jednak spojrzymy na jej spotkania ligowe, to w ostatnich ośmiu zanotowała tylko jeden triumf. Piłkarze Hansiego Flicka w sobotę nie dali rady zwyciężyć z Getafe i może się okazać, że jeśli Real pokona w niedzielę Las Palmas, to ucieknie im już na siedem punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Fatalne wieści dla FC Barcelony. Dani Olmo wypada z gry

Spotkanie z Getafe rozpoczęło się dla gości znakomicie, ponieważ już w 9. minucie do siatki trafił Jules Kounde. Mimo dobrych okazji nie udało się podwyższyć wyniku, natomiast w 34. minucie do remisu doprowadził Mauro Arambarri. Hansi Flick próbował reagować i w drugiej połowie wpuścił na murawę Frenkiego de Jonga, Ferrana Torresa oraz Daniego Olmo. Nie przyniosło to jednak zamierzonego efektu i wicemistrzowie Hiszpanii po raz kolejny stracili punkty.

Gdyby tego było mało, to okazało się, że hiszpański pomocnik podczas spotkania doznał urazu. W niedzielę przeprowadzono szczegółowe badania, które wykazały, że "ma przeciążony mięsień płaszczkowaty prawej nogi". FC Barcelona opublikowała oficjalny komunikat, w którym podała, że 26-latek opuści najbliższy mecz Ligi Mistrzów z Benficą.

Trudno zaprzeczyć, że jest to osłabienie drużyny, choć ostatnio Olmo pełnił w niej jedynie rolę rezerwowego. Co prawda w pucharowym meczu z Realem Betis wybiegł w pierwszym składzie, zastępując "na dziewiątce" Roberta Lewandowskiego, natomiast nominalnie gra w środku pola. Na ten moment trudno mu będzie jednak wygrać rywalizację o miejsce z Gavim czy grającymi na skrzydłach - Raphinhą oraz Laminem Yamalem.

Piłkarze Hansiego Flicka po remisie z Getafe zdążyli już w niedzielę wrócić do treningów w ośrodku Joan Gamper. Następnego dnia wylecą do Lizbony, gdzie najpierw odbędą trening na Estadio Da Luz, a potem trener weźmie udział w konferencji prasowej. Siódme spotkanie trwającej edycji fazy ligowej Ligi Mistrzów z Benficą odbędzie się we wtorek 21 stycznia o godz. 21.