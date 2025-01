Reprezentant Polski krytykowany za sensacyjny transfer za 9 mln dolarów

W zeszłym sezonie w barwach Los Angeles FC Mateusz Bogusz zdobył aż 20 bramek i zanotował 11 asyst w 48 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dobra gra w USA zaowocowała powołaniem do reprezentacji Polski, jesienią zagrał w narodowych barwach dwa razy.

Bogusz krytykowany za transfer

Wszystko wskazuje na to, że Mateusz Bogusz odejdzie z Los Angeles FC i przeniesie się do meksykańskiego Cruz Azul. Według "Meczyków" dziewięciokrotny mistrz kraju miał zapłacić za Polaka aż dziewięć milionów dolarów, a Amerykanie bez wahania mieli zaakceptować tę ofertę.

Nie ma pewności, że sportowo Bogusz na tym transferze skorzysta. Liga meksykańska prezentuje zbliżony poziom do MLS. Ale może stracić marketingowo i u kibiców, bo całkowicie zniknie im z radarów. Żadna telewizja w Polsce nie pokazuje Ligi MX, dlatego jest ona bardzo niszowa dla polskiego kibica. Z kolei MLS można oglądać w ramach subskrypcji MLS Season Pass na Apple TV. Platforma jest dostępna w naszym kraju.

Zdaniem Jacka Laskowskiego Bogusz popełnił błąd, bo transfer do Meksyku tak naprawdę obniży notowania u Michała Probierza i negatywnie wpłynie na jakość piłkarską pomocnika. Uważa, że jest ryzyko, że potem przejdzie do którejś z lig południowoamerykańskich, gdzie utknie na dobre.

- Bogusz zrobił nie tyle krok do przodu, co krok na południe. Zrobił krok dalej od Europy. Polecam, dalej jest Universidad de Chile, Alianza Lima... - ironizował na kanale "Meczyków". - Dla mnie jest obojętne, gdzie ten chłopak z Rudy Śląskiej wyląduje, jeżeli ginie dla oka kibica w Europie i dla selekcjonera. Obojętne czy to będzie Cruz Azul, czy jakikolwiek inny klub. Jeżeli mamy się cieszyć, że zdolny Polak w wieku 23 lat gra w fajnej lidze, no to dobrze, niech sobie gra w fajnej lidze. Ale wtedy nie wymagajmy od niego, żeby przyjeżdżał na reprezentację i żeby reprezentacja odnosiła sukcesy - dodał komentator TVP Sport.

Mateusz Bogusz jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę dziesięciu milionów euro.