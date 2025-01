Gwiazda Barcelony nie wytrzymała. Te obrazki obiegną świat

La Liga ma problem z rasizmem od lat, co pokazywały przypadki m.in. Daniego Alvesa czy Viniciusa. Alejandro Balde jest kolejną ofiarą stadionowego rasizmu. Mimo obelg nie schodził z boiska, grał do końca. Po spotkaniu ujawnił, że rozmawiał z sędzią na ten temat.

Rasizm na meczu Barcelony

Alejandro Balde był bardzo aktywny w trakcie meczu z Getafe. Napędzał akcje lewą stroną, odważnie walczył z rywalami, którzy próbowali go też prowokować. Gracz Barcelony nie wytrzymał w końcówce i uderzył otwartą dłonią jednego z przeciwników. Mimo to sędzia nie wyrzucił go z boiska, dał mu tylko żółtą kartkę.

Balde musiał znieść nie tylko prowokacje gospodarzy, ale także wyzwiska ze strony kibiców Getafe. Niestety, część z nich dopuściła się obelg na tle rasistowskim, na co piłkarz skarżył się w pomeczowych wywiadach. Ujawnił też, że zgłaszał problem arbitrowi jeszcze w pierwszej połowie.

- Wiedzieliśmy, na jaki stadion przyjeżdżamy, wiedzieliśmy, że to trudny teren i rywal. Chcę również powiedzieć, że ze strony części kibiców zebrałem rasistowskie obelgi. Uważam, że to nie powinno się nadal zdarzać. To było w pierwszej połowie, ostrzegłem arbitra, a on aktywował protokół i w drugiej części już tego nie było - wyjawił Balde.

Gdyby gracz "Blaugrany" inaczej zareagował w pierwszej części, np. schodząc z boiska w ramach protestu, sprawa nabrałaby ogromny rozgłos jeszcze w trakcie meczu. Sędzia musiałby przerwać spotkanie na jakiś czas. Ostrzegłby też, że może całkowicie odwołać mecz przy następnej takiej sytuacji. Ale sam Balde potwierdził, że kolejnych skandalicznych scen później nie było.

Zawodnik dostał wsparcie od klubu w mediach społecznościowych. "Nie ma miejsca na rasizm. Jesteśmy z tobą" - napisała Barcelona w swoich postach w różnych social mediach.

FC Barcelona zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Ligi z 39 punktami na koncie. Nie wykorzystała wpadki Atletico Madryt, które przegrało z Leganes 0:1. Jeśli Real Madryt wygra dziś z Las Palmas, przejmie pierwsze miejsce i będzie miał siedem punktów przewagi nad "Blaugraną".