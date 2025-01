Oficjalnie. Reprezentant Polski zmienia klub. Wyrwał się z trzeciej ligi

Michał Helik był jednym z najbardziej obiecujących reprezentantów Polski. W 2020 roku opuścił Cracovię i rozpoczął angielską przygodę. Najpierw trafił do Barnsley, a po dwóch latach przeniósł się do Huddersfield Town. I tam spisywał się bardzo przyzwoicie. Mimo że jest obrońcą, to dość regularnie zdobywał bramki. Dowód? W poprzednim sezonie strzelił ich dziewięć, a w tym ma dwa trafienia. Tyle tylko, że obecnie jego zespół gra na trzecim poziomie rozgrywek w Anglii. Było więc pewne, że jeśli Polak chce się bardziej rozwinąć i być może wrócić do reprezentacji, to musi zmienić klub.

Michał Helik podpisał nowy kontrakt. Polak wraca do Championship

W czwartek Pete O'Rourke z portalu Football Insider przekazał, że 29-latek trafi najprawdopodobniej do Oxford United, a więc ekipy z Championship, drugiego poziomu rozgrywek. Występuje w niej inny Polak, Przemysław Płacheta. Dziennikarz twierdził, że doszło już do porozumienia między klubami. Do dogadania zostały jeszcze tylko indywidualne warunki kontraktu, a także przeprowadzenie testów medycznych.

I obie te formalności zostały spełnione. W piątkowy wieczór Oxford United oficjalnie powitał Polaka w zespole, dość przewrotnie komplementując m.in. umiejętności strzeleckie defensora. "Jest jednym z najbardziej pewnych siebie środkowych obrońców w EFL. (...) Dominujący w powietrzu, Helik strzelił dziewięć bramek w Championship w poprzednim sezonie, kończąc kampanię jako najlepszy strzelec Huddersfield" - czytamy.

Co na temat transferu miał do powiedzenia sam zainteresowany? - Postanowiłem dołączyć do tej drużyny, bo widzę w niej ambicję. To właściwe miejsce dla mnie. Widzę tam chęć doskonalenia się i to jest zgodne z moją ambicją. Przyjechałem tu z jasnym celem. Chce utrzymać klub w Championship. Powinniśmy mierzyć wyżej i każdego dnia będę robił wszystko, co tylko mogę, by zwyciężyć dla zespołu i pomóc mu awansować w tabeli - mówił Helik, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Polak może być ogromnym wzmocnieniem dla Oxford United, które faktycznie walczy o utrzymanie. Obecnie zajmuje 17. lokatę z dorobkiem 29 punktów po 26 meczach. Widać, że piętą achillesową drużyny jest defensywa. Straciła aż 41 goli przy 29 bramkach zdobytych.

Spora szansa dla Helika. Wróci do kadry?

Tak więc zaczyna się nowa przygoda w życiu Helika. Klub nie poinformował o długości kontraktu, ale wiadomo, że to transakcja definitywna. Kto wie, może pozwoli mu zapracować na powołanie do kadry. Po raz ostatni w biało-czerwonych barwach zagrał 12 października 2021 roku w starciu z Albanią (1:0), ale na boisku spędził zaledwie minutę. Łącznie uzbierał siedem występów. Po raz ostatni był powołany na baraże mistrzostw świata 2022, ale nie pojawił się na murawie.