Flick przemówił ws. bramkarza Barcelony. Króciutko

Kiedy Wojciech Szczęsny na początku października zeszłego roku sensacyjnie przechodził do FC Barcelony, wydawało się, że od razu zostanie podstawowym bramkarzem pod nieobecność Marca-Andre ter Stegena. Tymczasem Hansi Flick konsekwentnie stawiał Inakiego Penę, który jest zdecydowanie mniej doświadczonym golkiperem.

Flick przemówił ws. bramkarza. Jest nadzieja dla Szczęsnego

Szansę na debiut Polak otrzymał dopiero na początku nowego roku. Wystąpił w meczu Pucharu Króla przeciwko czwartoligowemu Barbastro (4:0). Zachował czyste konto, a tej samej sztuki dokonał w półfinałowym spotkaniu Superpucharu Hiszpanii, w którym Barcelona pokonała Athletic Bilbao 2:0. Wówczas zastanawiano się, czy trener pozwoli mu wystąpić w meczu o tytuł z Realem Madryt.

Ostatecznie Flick postawił na Szczęsnego również w El Clasico. Do 56. minuty były golkiper naszej kadry spisywał się świetnie. Niestety w jednej z akcji zahaczył Kyliana Mbappe, przez co wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Na szczęście jego koledzy w dziesiątkę poradzili sobie z drużyną Carlo Ancelottiego, rozbijając ją 5:2.

W środę Katalończycy na własnym stadionie zagrali z Betisem Sevilla. Wojciech Szczęsny mecz oglądał z trybun, a między słupkami stał Pena. Barcelona dała kolejny popis. Bez najmniejszych problemów zwyciężyła 5:1 i awansowała do ćwierćfinału krajowego pucharu. Już w sobotę ekipa Hansiego Flicka powróci do rozgrywek La Liga, gdzie w 20. kolejce zmierzy się z Getafe.

Wielu kibiców i ekspertów spodziewało się, że Niemiec na przedmeczowej konferencji prasowej znów ogłosi, że w ligowym starciu w bramce zobaczymy 25-letniego Hiszpana, tak jak robił to w pierwszej części sezonu. Tymczasem Flick zaskoczył wszystkich. - Kto będzie jutro w bramce? Z nikim nie rozmawiałem. Będziemy spać spokojnie i zdecydujemy jutro - powiedział na piątkowym spotkaniu z dziennikarzami.

- Ważne jest, abyśmy grali tak, jak chcemy, abyśmy byli dobrze skoncentrowani - dodał. Oznacza to, że Wojciech Szczęsny ma realną szansę na debiut w La Liga! Być może 59-latek przekonał się do umiejętności Polaka i będzie stawiał na niego częściej. Regularne występy Szczęsnego w Barcelonie z pewnością uszczęśliwiłyby polskich fanów. Spotkanie z Getafe rozpocznie się w sobotę o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl.