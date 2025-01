Media: PZPN interweniuje ws. Wisły Kraków. Nagła zmiana

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) postanowił zareagować ws. częstego ostatnio zjawiska dotyczącego niewpuszczania kibiców gości. Szczególnie zdarzało się to w 1. Lidze przy okazji meczów Wisły Kraków. Dojdzie do zmiany przepisów w tym aspekcie. W ostatnim czasie wywierano presję na związku, by zainterweniował.

