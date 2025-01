Nadeszła wielka zmiana! "Salah odebrał miejsce Lewandowskiemu"

Robert Lewandowski rozgrywa obecnie trzeci sezon w barwach FC Barcelony. Mimo 36 lat na karku nadal jest jednym z najważniejszych zawodników w drużynie, a co najważniejsze, regularnie trafia do siatki! Dzięki temu z 16. golami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Do niedawna prowadził także w zestawieniu Złotego Buta, jednak teraz przegoniła go gwiazda Liverpoolu.

