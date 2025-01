Rosjanie dostali białej gorączki, gdy zobaczyli te zdjęcia. "Judaszu"

Jarosław Rakicki to 54-krotny reprezentant Ukrainy i jedna z legend Szachtara Donieck. Rakicki zagrał w tym klubie ponad 350 meczów, a przy tym zdobył 23 trofea, w tym dziesięć mistrzostw Ukrainy. Rakicki ma też za sobą etap gry w lidze rosyjskiej w barwach Zenita Sankt Petersburg, którego reprezentował w latach 2019-2022. Rakicki wówczas został uznany za zdrajcę, a dodatkowo przestał otrzymywać powołania do kadry narodowej Ukrainy.

"Ja - Ukrainiec! Ukrainie pokój! Stop wojnie!" - napisał Rakicki na Instagramie w lutym 2022 r., dodając do wpisu zdjęcie z ukraińską flagą. - Trudno mi powiedzieć, czy Rakicki jeszcze zagra dla Zenitu. Jego umowa jest ważna jeszcze przez trzy miesiące. Każdy podejmuje własne decyzje. Zapytał o wolne na weekend, a co będzie dalej? Nie wiem - mówił Siergiej Semak, trener Zenita. Rakicki zagrał ostatni mecz dla Zenita 3 grudnia 2021 r. przeciwko Rostowowi (2:2).

"Cierpimy za ojczyznę, za Ukrainę! Spokojni Ukraińcy są zabijani przez rosyjskich żołnierzy. Nie musimy być wyzwoleni! Zostawcie nas i naszą Ukrainę! Nie ma sensu spierać się o wpływ propagandy, o to, że Rosja dezinformuje swoich obywateli. Nie mówi się wam prawdy. Życzę dobra i pokoju na mojej miłującej wolność Ukrainie" - dodał Rakicki w marcu 2022 r. (cytat za: przegladsportowy.onet.pl).

Rosjanie nie wytrzymali po wpisie Rakickiego. "To nasze miasto"

W środę Rakicki opublikował dwa wpisy na Instagramie. Rakicki pojawił się w Pokrowsku, mieście położonym w obwodzie donieckim, który znajduje się pięć kilometrów od linii frontu. Na jednym ze zdjęć Rakicki pozował z ukraińskim wojskiem. "Pokrowsk to nasze miasto. To nasza Ukraina. A to mój rodzinny kompleks sportowy, który zaprowadził mnie do miejsca, gdzie narodziła się moja kariera piłkarska" - napisał były reprezentant Ukrainy.

Ta wizyta Rakickiego w Pokrowsku nie spodobała się internautom z Rosji. "Pokrowsk był Twój, dopóki nie zapomniałeś o swoim pochodzeniu", "kilka tygodni i będzie rosyjski", "wytłumaczcie temu idiocie, że cała Ukraina to ziemia rosyjska", "Twoi rodacy czekają na Ciebie Judaszu" - to zaledwie część komentarzy z rosyjskich kont pod wpisem Rakickiego.

Rakicki pozostaje bez klubu od lipca 2024 r., gdy wygasł jego kontrakt z Szachtarem Donieck. Obrońca grał dla Szachtara w latach 2007-2019, a od lipca 2022 do stycznia 2023 r. reprezentował barwy Adany Demirspor. Na razie nie wiadomo, czy Rakicki wróci do profesjonalnego futbolu, ponieważ od kilku miesięcy pozostaje bez zatrudnienia.