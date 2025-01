A jednak! Oto decyzja w sprawie przyszłości Czerczesowa

W lipcu 2024 roku Stanisław Czerczesow objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Kazachstanu i od tamtej pory nie miał zbyt wielu powodów do radości. Jego zespół rozegrał sześć meczów, w których zaliczył pięć porażek i jeden remis z bilansem bramkowym 0:15. W związku z tym głoszono, że straci pracę lub sam odejdzie ze stanowiska.

Wszystko jasne! Kazachstan podjął decyzję ws. Stanisława Czerczesowa

"Stanisław Czerczesow złoży rezygnację na ręce nowego prezesa. W jego miejsce do wyboru jest dwóch kazachskich i dwóch europejskich trenerów. Teraz prawnicy zastanawiają się, jak rozwiązać umowę" - przekazał kazachski komentator Jermuhamed Maule, co potwierdzały później inne media. Taka informacja pojawiła się w grudniu 2024 roku.

Od tamtej pory najwyraźniej ważyły się losy byłego trenera Legii Warszawa i decyzja została podjęta 15 stycznia. Według rosyjskich portali sport.ru oraz sport24.ru Czerczesow pozostaje na stanowisku selekcjonera reprezentacji Kazachstanu.

"Kazachska Federacja Piłki Nożnej (KFF) podjęła decyzję o pozostawieniu Stanisława Czerczesowa na stanowisku głównego trenera reprezentacji" - czytamy. Co więcej, w Kazachstanie panuje przekonanie, że Rosjanin pozostanie selekcjonerem aż do zakończenia eliminacji mistrzostw świata 2026 i to niezależnie od wyników.

Czerczesow miał spotkać się nowym prezesem federacji Maratem Omarowem i porozmawiać z nim o przyszłości trenera i rozwoju kadry. Najwyraźniej nowy szef związku doszedł do wniosku, że doświadczony szkoleniowiec poradzi sobie na stanowisku i nie ma sensu dokonywać zmiany.

Stanisław Czerczesow w przeszłości był też selekcjonerem reprezentacji Rosji, którą prowadził do 2016 do 2021 roku. Wcześniej spędził sezon w Legii Warszawa, z którą wygrał Puchar Polski i mistrzostwo kraju. Prowadził też Spartaka Moskwa, Tereka Grozny czy Dynamo Moskwa.