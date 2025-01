Kibic nagle krzyknął do Mbappe "Visca el Barca". "Spektakularna reakcja"

Można śmiało powiedzieć, ze Kylian Mbappe był jedynym zawodnikiem Realu Madryt, który nie zawiódł podczas finału Superpucharu Hiszpanii. Nie dość, że strzelił gola i w 56. minucie zmusił do faulu Wojciecha Szczęsnego, który został wyrzucony z boiska, to warto wspomnieć, że przez większość meczu zmagał się z problemem z kostką. Porównując Francuza choćby do Viniciusa Juniora, to wypadł wręcz perfekcyjnie.

Kylian Mbappe nie wytrzymał. Oto reakcja na słowa jednego z kibiców

Tuż po zakończeniu finałowego starcia głośno w mediach zrobiło się o młodym chłopcu, który mimo porażki faworyzowanego klubu podszedł po zdjęcie do Lamine'a Yamala oraz Roberta Lewandowskiego. Obaj nie odmówili fotografii, natomiast postanowili zrobić coś, co rozbawiło praktycznie całą sieć. Trudno ocenić, czy było to celowe działanie, ale zarówno Hiszpan, jak i Polak zasłonili ręką znajdujący się na bluzie chłopca herb Realu.

Dzień przed meczem również zawrzało. Kiedy pod hotelem mistrza Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej Kylian Mbappe pozował do zdjęć i rozdawał autografy fanom, nagle jeden z nich postanowił rzucić zdanie, które wywołało spory szok na twarzy Francuza. "Visca el Barca" - co tłumacząc z języka katalońskiego na polski, oznacza "niech żyje Barcelona". Wszystko zostało nagrane przez dziennikarza "AS", który był na miejscu. "Spektakularna reakcja Kyliana" - skomentowano.

Niedzielna porażka rozczarowała nie tylko fanów, ale również samych piłkarzy i trenera Carlo Ancelottiego, który na konferencji prasowej nie był w stanie utrzymać nerwów na wodzy. - Muszę od razu wyjaśnić tu jedną rzecz. To jest konferencja prasowa, a nie debata. Debatę przeprowadzam z moim sztabem, a także z piłkarzami. Debatowanie tutaj na te tematy nie wydaje mi się najwłaściwszym miejscem - oznajmił. Na tym jednak nie poprzestał, gdyż kolejne pytania tylko pogłębiały jego złość.

Real Madryt będzie miał okazję, by zrehabilitować się kibicom już w czwartek 16 stycznia, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z Celtą Vigo w 1/8 finału Pucharu Króla. Dzień wcześniej FC Barcelona zagra za to w tych rozgrywkach z Realem Betis.