"Piłkarski poker" w prawdziwym życiu. Polały się łzy

Na boisko znów wybiegły znane z ekranów kin i telewizorów drużyny: Powiśle Warszawa, Kokon Łódź, Czarni Zabrze, Biała Białystok, Mutra Lublin, Oceania Gdynia, Poligon Wrocław i Stal Stalówka. W ich barwach pojawiły się dawne gwiazdy futbolu: Marek Citko, Ryszard Czerwiec, Ireneusz Jeleń, Adrian Mierzejewski, ale też występujący w kultowym filmie Zbigniew Robakiewicz czy Dariusz Dziekanowski. Gościem specjalnym był też sam reżyser Janusz Zaorski. Reportaż z imprezy w Skierniewicach - poniżej:

Mecze sędziowali, między innymi Michał i Tomasz Liskiewiczowie. Za odtworzenie filmowych strojów, piłki i innych elementów i rekwizytów odpowiadała Retro Liga, a turniej mocno wsparło i zorganizowało też miasto Skierniewice. Dobra zabawa w klimacie filmowych wspomnień i muzyki z filmu była tylko pretekstem do znacznie ważniejszej akcji. Choć w halowym turnieju zwyciężyli Czarni Zabrze, to wygraną tego dnia była 17-letnia Natalia, w którą dwa lata temu podczas wycieczki rowerowej wjechał dostawczy samochód. To na jej rehabilitację, pochłaniającą ogromne koszty, udało się zebrać ponad 171 tysięcy złotych. Jej rodzina z łezką w oku dziękowała za niesamowite wydarzenie i wsparcie.

