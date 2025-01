Rosja dogada się z Izraelem? Gruchnęły zaskakujące wieści

Już ponad trzy lata minęły od ostatniego, oficjalnego meczu reprezentacji Rosji. 14 listopada 2021 r. Rosjanie przegrali na wyjeździe z Chorwacją (0:1), przez co nie awansowali bezpośrednio na mundial w Katarze, tylko spadli do baraży.

Baraży, w których mieli zagrać z Polską, ale nie zagrali. Wszystko przez decyzję UEFA i FIFA, które zawiesiły Rosję w prawach członka w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę. Drużyna narodowa, tak samo jak kluby, zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji.

Od tamtej pory Rosja rozgrywała tylko nieoficjalne mecze towarzyskie. W 2022 r. jej rywalem były Kirgistan (2:1), Tadżykistan (0:0) oraz Uzbekistan (0:0). W tym roku Rosja zagrała z Iranem (1:1), Irakiem (2:0), Katarem (1:1), Kamerunem (1:0), Kenią (2:2) oraz Kubą (8:0)

W marcu zeszłego roku - za zgodą FIFA - w Moskwie doszło do meczu Rosji z Serbią (4:0). Mimo że w związku z tym gospodarze zapowiadali rychły powrót do międzynarodowej rywalizacji, to ostatecznie tak się nie stało.

W minionym roku Rosjanie zagrali jeszcze towarzysko z Białorusią (4:0), Wietnamem (3:0), Brunei (11:0) oraz Syrią (4:0). Wiadomo już, kto może być najbliższym rywalem Rosjan w towarzyskim spotkaniu w 2025 r.

Rosja zagra z Izraelem?

Tamtejsze media przekazały, że kadra Walerija Karpina może zagrać z Izraelem. Mimo że ten kraj od wielu miesięcy prowadzi wojnę z Palestyną, to w przeciwieństwie do Rosji nie został zdyskwalifikowany przez FIFA i UEFA.

W 2024 r. reprezentacja Izraela grała w barażach o awans na Euro 2024 oraz w Dywizji A Ligi Narodów. Wszystkie spotkania domowe Izrael rozgrywał jednak na Węgrzech. Podobnie ma być w tym roku, gdy Izrael grać będzie w kwalifikacjach do mistrzostw świata, w których zagra z Estonią, Norwegią oraz Mołdawią.

- Mecz z Rosją jest możliwy. Wszystkie propozycje spotkań są dla nas ważne i musimy je rozważyć. Na razie jednak nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej propozycji od Rosjan - powiedział sekretarz generalny izraelskiego związku - Niv Goldstein - który w ten sposób skomentował doniesienia rosyjskich mediów.

Portal sport24.ru, który poinformował o możliwości meczu Rosja - Izrael, dodał, że jeśli dojdzie do takiego spotkania, z powodów bezpieczeństwa odbędzie się ono w Rosji.