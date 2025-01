Jednogłośna decyzja. Wybory na prezesa PZPN przyspieszone!

PZPN dopiero co zaskoczył, podejmując decyzję o wyprowadzce reprezentacji Polski ze Stadionu Narodowego. To nieoficjalne informacje, do których federacja odnosiła się zdawkowo. - We wtorek odbędzie się posiedzenie zarządu PZPN, na którym mogą zostać podjęte ewentualne decyzje. Po jego zakończeniu, w przypadku jakichkolwiek zmian, zostanie wydany oficjalny komunikat - mówił Emil Kopański, rzecznik reprezentacji Polski. Podczas posiedzenia zapadła też inna ważna decyzja.

PZPN planował zmianę daty wyborów na prezesa. Wszystko przez zmiany prawa

W tym roku dobiega końca czteroletnia kadencja Cezarego Kuleszy na stanowisku prezesa federacji. Pierwotnie wybory miały odbyć się w sierpniu, ale plan uległ zmianie po zapowiadanej nowelizacji ustawy o sporcie.

Jednym z punktów projektu jest wprowadzenie parytetów płciowych w zarządach związków sportowych (w 18-osobowym zarządzie PZPN-u musiałoby się znaleźć co najmniej sześć kobiet i minimum sześciu mężczyzn). Czas na dostosowanie się do wymogów miał wynosić pół roku, ale by zyskać go jeszcze więcej, PZPN planował przyspieszyć wybory prezesa. Ostatecznie ustawa została odesłana przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, przez co ewentualnie wejdzie w życie dopiero za jakiś czas, lecz federacja realizuje swój plan.

PZPN ogłosił ws. wyborów na prezesa. Padła konkretna data

We wtorek został wydany komunikat dotyczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN, podczas którego dokona się wybór prezesa. "Odbędzie się ono w Warszawie 30 czerwca 2025 r." - ogłoszono. A portal Meczyki.pl poinformował, że głosowali za tym wszyscy członkowie zarządu.

Na razie nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach. Najpewniej o reelekcję będzie ubiegał się Cezary Kulesza, a wśród jego potencjalnych konkurentów wymieniało się Andrzeja Padewskiego, obecnego szefa Dolnośląskiego ZPN, a nawet Zbigniewa Bońka.