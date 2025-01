"Szczęsny nie ma manier". Hiszpanie mówią wprost: "Obsesja"

- To nie jest do końca wina Szczęsnego, interweniował zgodnie ze sztuką, ale czasem ktoś jest o ten ułamek sekundy szybszy. W tym przypadku był to Mbappe, to jest ryzyko wkalkulowane w grę bramkarza - tak interwencję Szczęsnego komentował Marcin Borski, który przyznał, że były bramkarz reprezentacji Polski zasłużenie otrzymał czerwoną kartkę po faulu na Francuzie.

Hiszpanie nie owijają w bawełnę. Tak skomentowali decyzję Flicka

Od 56. minuty FC Barcelona musiała grać w osłabieniu. Między słupkami pojawił się Inaki Pena, który tuż po wejściu na boisko został pokonany przez Rodrygo strzałem z rzutu wolnego. Mimo przewagi liczebnej piłkarze Realu nie zdołali zrobić zbyt wiele. Wcześniej Katalończycy trafili do ich siatki aż pięć razy, co wystarczyło, aby zgarnąć Superpuchar Hiszpanii.

2025 rok Wojciech Szczęsny rozpoczął naprawdę przyzwoicie. Najpierw zadebiutował w Barcelonie w meczu Pucharu Króla przeciwko czwartoligowemu Barbastro (4:0), notując czyste konto. Tej samej sztuki dokonał w półfinałowym starciu Superpucharu przeciwko Athletikowi Bilbao (2:0). Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem zastanawiano się, czy Hansi Flick i w tych rozgrywkach postawi na Polaka. Ostatecznie tak właśnie się stało. Ponoć na decyzję Niemca miały wpłynąć powtarzające się spóźnienia Peni na odprawy meczowe.

Finalnie okazały się trafne, ponieważ jego zespół zgarnął pierwsze trofeum w sezonie. Mimo to dwa dni po ostatnim El Clasico niektóre hiszpańskie media nie ukrywają, że trener dużo ryzykował, dając szansę polskiemu golkiperowi w tak ważnych meczach. "Flick zagrał za ostro ze Szczęsnym" - czytamy na łamach cronicaglobal.elespanol.com. Zdaniem autorki tekstu fakt, że Barcelonie udało się triumfować wcale nie jest jednoznaczny z tym, że była to dobra decyzja trenera.

"Ruch ten wyszedł dobrze, ale lepiej liczyć się z ograniczeniami rezerwowego bramkarza, który w dodatku nie ma manier ze względu na swoją obsesję na punkcie tytoniu" - napisała lekko złośliwie. Co do powiedzenia po ostatnim gwizdku El Clasico miał sam Hansi Flick? - Gdy masz tylko dziesięciu zawodników na boisku, to nie jest łatwo grać przeciwko Realowi Madryt. Mamy dwóch fantastycznych bramkarzy. Broniliśmy jako drużyna - skwitował. Teraz Barcelonę czeka mecz z Betisem Sevilla w Pucharze Króla.