Lazio ogłasza rozwiązanie kontraktu. Proteza penisa to już za wiele

S.S. Lazio to jeden z największych klubów we włoskiej Serie A. Jego głównym symbolem jest orzeł, który do tej pory latał nad Stadio Olimpico podczas domowych meczów drużyny. W najbliższym czasie kibice będą musieli jednak przyzwyczaić się do jego nieobecności. Wszystko przez to, że opiekun ptaka Juan Bernabe został zwolniony z klubu po tym, jak pochwalił się w sieci zdjęciem... protezy penisa.

