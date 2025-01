Sensacyjne doniesienia nt. transferu Bogusza. Tego nikt się nie spodziewał!

Mateusz Bogusz w marcu 2023 roku został piłkarzem amerykańskiego Los Angeles FC, a w poprzednim sezonie spisał się naprawdę dobrze. Jego drużyna wygrała US Open Cup, a zawodnik dobrymi występami zasłużył nawet na powołanie i debiut w reprezentacji Polski. Wzbudził też zainteresowanie wielu klubów. Jak się okazuje, nie tylko w Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaja Ziomek-Nogal czwarta w wielobojowych mistrzostwach Europy! "Jestem coraz bardziej nakręcona"

Sensacyjny transfer Mateusza Bogusza? Tym zdziwiłby wszystkich

Bogusz w ostatnim sezonie zdobył 20 bramek i dołożył 11 asyst w 48 meczach, a to naprawdę znakomite statystyki. Media informowały, że jego forma i dorobek strzelecki wzbudziły zainteresowanie w Europie i zawodnik znalazł się na celowniku Celticu oraz Lazio. Jak się okazuje, to niejedyni zainteresowani jego usługami.

Dziennikarz Adrian Esparza Oteo w serwisie X wielokrotnie powielił informację o znacznie bardziej sensacyjnym kierunku dla Bogusza. Według jego informacji Polak lada moment mógłby przenieść się do Cruz Azul, czyli wicemistrzów ligi meksykańskiej. Ten zespół rozpoczął dopiero sezon i rzekomo poszukuje wzmocnienia pozycji ofensywnego pomocnika.

Klub interesuje się wieloma zawodnikami, a w tej grupie znajduje się właśnie Bogusz. Rzekomo chęć sprowadzenia reprezentanta Polski wyraził nawet prezydent klubu Victor Velazquez. Jego innym kandydatem ma być też Luka Romero z Deportivo Alaves, który rzekomo szykowany jest do podpisania pięcioletniej umowy z Meksykanami.

Co ciekawe, informację o możliwym transferze Bogusza do Cruz Azul powiela także dziennikarz Gerardo Gonzalez oraz portal footboom1.com. Na razie nie pojawia się jednak wiele konkretów, a doniesienie opiera się na poważnym zainteresowaniu.

Nie wiadomo, jak na przenosiny do Meksyku zapatruje się Bogusz, którego umowa w Los Angeles obowiązuje do grudnia 2026 roku. Aż trudno uwierzyć, by 23-latek chciał przenieść się do ligi meksykańskiej, zamiast wrócić do Europy lub zostać w USA.