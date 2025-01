Szczęsny "zapomniał" o jednej rzeczy po meczu Barcelony z Realem

Superpuchar Hiszpanii to pierwsze trofeum dla FC Barcelony od prawie dwóch lat. Piłkarze "Blaugrany" mają co świętować, bo zagrali znakomity finał i są podbudowani na dalszą część sezonu. Chwalą się sukcesem w mediach społecznościowych. Tego jednak nie robi Wojciech Szczęsny, który też dołożył cegiełkę do tego zwycięstwa.

3 instagram.com/wojciech.szczesny1 Otwórz galerię Na Gazeta.pl