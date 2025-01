Reprezentant Polski zabłysnął w Turcji. Sygnał dla Probierza

Sebastian Szymański spisuje się w obecnym sezonie zdecydowanie gorzej, niż rok temu. Nie dość, że spadła na niego spora krytyka ze strony ekspertów, to wiarę w umiejętności naszego piłkarza tracą również tamtejsi fani. Reprezentant Polski pokazał im jednak, na co go stać w poniedziałkowym meczu ligowym z Konyasporem.

