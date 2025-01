Ale wstyd. Niesamowite, co zrobił Tottenham w meczu z piątoligowcem

W 1/32 finału Pucharu Anglii padło niewiele niespodziewanych wyników. Chociażby Plymouth z Tymoteuszem Puchaczem wyeliminowało Brentford. Wielcy faworyci radzili sobie jednak świetnie - Liverpool wygrał 4:0, Manchester City 8:0, a Chelsea 5:0. Kroku rywalom z Premier League nie dotrzymał Tottenham.

REKLAMA

Zobacz wideo Roman Kosecki do dziś jest wielbiony w Hiszpanii i Turcji. "Jego zdjęcie wisiało obok Papieża"

Tottenham męczył się z piątoligowcem w Pucharze Anglii. Do boju ruszyły gwiazdy

Tottenham w 1/32 finału pucharu trafił na Tamworth FC, czyli 16. drużynę piątej klasy rozgrywkowej w Anglii. Można było spodziewać się, że londyńczycy raczej "przejadą" się po rywalach, a trener Ange Postecoglou postanowił dać odpocząć kilku gwiazdom. Na ławce usiedli m.in. Heung-Min Son, Dejan Kulusevski, czy Dominic Solanke.

W pierwszej jedenastce nie zabrakło jednak znanych zawodników. Jednak Timo Werner, James Maddison, Pedro Porro, Yves Bissouma, czy Sergio Reuilon nie byli w stanie trafić do siatki rywali z półprofesjonalnego zespołu. Co prawda w pierwszej połowie mieli 79 procent posiadania piłki, a w drugiej aż 81 procent, ale przełożyli to na pięć celnych strzałów i zero bramek.

W związku z tym potrzebna była dogrywka. W niej Postecoglou musiał posłać do gry Sona i Kulusevskiego, by pomogli kolegom uniknąć kompromitacji. To finalnie przyniosło efekty i pierwsza bramka padła w 101. minucie rywalizacji. Zdobył ją...Nathan Tshikuna. Było to trafienie samobójcze, które dało Tottenhamowi prowadzenie 1:0.

Już dwie minuty po rozpoczęciu drugiej części dogrywki do siatki trafił Kulusevski, a asystował mu Son. Wynik meczu na 3:0 dla londyńczyków ustalił Brennan Johnson, który na boisku przebywał od pierwszego gwizdka.

Tottenham uniknął więc kompromitacji z zespołem z piątej ligi, ale dogrywka w takim meczu to z pewnością nie jest dobry zwiastun nadchodzących derbów północnego Londynu. Te już 15 stycznia, a starcie zostanie rozegrane na stadionie Arsenalu.

Tamworth FC - Tottenahm 0:3 (0:0) - po dogrywce

Bramki: Tshikuna 101' (sam.), Kulusevski 107', Johnson 118'