Ewa Pajor jest niesamowita! Polka błyszczy w Barcelonie

Ewa Pajor ma kolejny powód do zadowolenia. Gwiazda reprezentacji Polski w poprzedniej kolejce strzeliła hat-tricka. Choć tym razem nie było tak dobrze, to napastniczka Barcelony dołożyła kolejne trafienie do kolekcji. Jej zespół nie dał najmniejszych szans płkarkom Levante Badalona i wygrał to spotkanie aż 6:0. Drużyna Polki wciąż jest niepokonana w Primera Division. I chyba nikt jej nie zatrzyma.

