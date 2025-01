Cała Hiszpania trąbi o tym, co zrobiła Ewa Pajor. Brawo!

Po latach występów w Wolfsburgu latem 2024 roku Ewa Pajor trafiła do FC Barcelony. Nasza napastniczka błyskawicznie zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu. Od razu zaczęła robić to, co potrafi najlepiej, czyli trafiać do siatki. W ostatnim meczu ligowym przeciwko Realowi Sociedad ustrzeliła hat-tricka. "Pajor, zabójca, za którym tęskniła Barcelona" - pisały hiszpańskie media. Dzięki temu Polka z 13 golami na koncie obecnie jest liderką w klasyfikacji strzelczyń.

Wielki gest piłkarek Barcelony. Młodzi pacjenci byli zachwyceni

"Mes que un club", czyli "więcej niż klub" - z takim hasłem od wielu lat utożsamia się FC Barcelona. Jedną ze szczytnych tradycji katalońskiego klubu stało się regularne odwiedzanie dziecięcych szpitali przez zawodników. Pod koniec grudnia wizytę najmłodszym pacjentom z inicjatywy Barca Foundation złożyła męska drużyna. Wtedy to Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wraz z kolegami sprawili dzieciom ogromną radość.

Teraz identycznie zachowały się piłkarki Barcelony. W czwartek 9 stycznia żeński zespół odwiedził wiele różnych szpitali dziecięcych na terenie miasta. Zawodniczki zagościły także w schronisku dla rodzin z chorymi dziećmi oraz ośrodku dla nieletnich. Łącznie zawitały w sześciu miejscach.

Ewa Pajor wspólnie z czterema innymi zawodniczkami FC Barcelony udała się do szpitala de Sant Joan de Deu. Tam miała okazję uciąć krótką pogawędkę z pacjentami oraz podarować im prezenty. "Możliwość zobaczenia, porozmawiania i poznania zawodniczek Barcelony na żywo była dla wszystkich tych dzieci i młodych ludzi momentem wielkich emocji i radości" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

"Podczas wizyt wszyscy przeżyli emocjonalne i niezapomniane chwile. Piłkarki rozdawały autografy, robiły sobie selfie i obdarowywały dzieci różnymi prezentami, zarażając jednocześnie uśmiechem, entuzjazmem i radością" - dodano. O inicjatywie damskiej drużyny Barcelony napisały wszystkie czołowe media w Hiszpanii, które doceniły szlachetny gest.