Piątek, godzina 21:00. Pokazali, co robią Lewandowski i Szczęsny

W sobotę 4 stycznia pierwszy raz w historii oglądaliśmy dwóch Polaków w wyjściowym składzie FC Barcelony. Po murawie Barbastro biegali Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którzy wspólnie z resztą kolegów z drużyny pokonali czwartoligowca 4:0 w Pucharze Króla. Nikt nie spodziewał się, że kilka dni później Hansi Flick kolejny raz postawi na biało-czerwony duet. A tak właśnie się stało!

Lewandowski i Szczęsny zasiedli przy herbatce! Oto komentarze

O ile obecność Lewandowskiego w półfinale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Athletikowi Bilbao nie powinna nikogo dziwić, tak decyzja ws. Szczęsnego już jak najbardziej! Trener Barcelony dosyć niespodziewanie wystawił byłego golkipera naszej kadry we wyjściowej jedenastce kosztem Inakiego Peni, który do tej pory był podstawowym bramkarzem po kontuzji ter Stegena. - Szczęsny grał, a Inaki był rezerwowym. To była moja decyzja - podkreślał szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.

Teraz wiele wskazuje na to, że 34-latek stanie między słupkami również w spotkaniu o tytuł! W finale FC Barcelona zagra z Realem Madryt. Jakie nastroje panują w katalońskim obozie przed El Clasico? Okazuje się, że znakomite!

W piątek Barcelona udostępniła w mediach społecznościowych krótki filmik ze Szczęsnym i Lewandowskim w roli głównej. Polscy zawodnicy spotkali się, aby skosztować saudyjskiej herbaty. "Polski duet po raz pierwszy próbuje arabskiej herbaty" - czytamy w opisie. Tam, gdzie znajduje się były bramkarz Juventusu, nie może zabraknąć śmiechu. I nie inaczej było tym razem. Podczas pozowania do zdjęcia atmosfera była naprawdę wesoła.

Zaledwie pięć minut po publikacji materiału filmik skomentowała Anna Lewandowska. "Polski duet" - napisała żona kapitana naszej kadry, dodając kilka emotikonów w kształcie serca. "A jak wiemy, herbatka lubi dymek" - dodał żartobliwie jeden z kibiców, nawiązując do tytoniowej pasji Szczęsnego. "Kwiat Narodu!"- spuentował Mateusz Święcicki. Finał Superpucharu Hiszpanii pomiędzy Barceloną a Realem Madryt odbędzie się w niedzielę o godz. 20:00. Od pięciu lat turniej ten rozgrywany jest w Arabii Saudyjskiej. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl.