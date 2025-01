Media: Mundial 2026 zagrożony. Oto powód

Siedem miliardów dolarów - tyle ma wynieść organizacja igrzysk olimpijskich w Los Angeles, które zaplanowano na przełom lipca i sierpnia 2028 roku. Choć do imprezy pozostało jeszcze grubo ponad trzy lata, to amerykańskie miasto powoli rozpoczyna przygotowania. - Pracujemy nad stworzeniem nowych miejsc pracy poprzez rozbudowę naszego systemu transportu publicznego. Chcemy igrzysk bez samochodów. W przypadku Los Angeles to prawdziwy wyczyn, bo zawsze kochaliśmy nasze auta, ale chcemy stworzyć bardziej zielone Los Angeles - mówiła w zeszłym roku burmistrz Karen Bass, cytowana przez fakty.tvn24.pl.

USA straci igrzyska i mundial? W tle wielki konflikt

Jeszcze wcześniej, bo już latem 2026 roku, w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie odbędą się piłkarskie mistrzostwa świata. Do tej pory nikt nie kwestionował organizacji obu imprez przez USA. Aż do początku tego roku! Kilka dni temu agencja prasowa Reuters poinformowała, że Stany Zjednoczone Ameryki zawiesiły wpłacanie składek na rzecz Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) za 2024 rok. Zaległości wynoszą ponad 3,6 miliona dolarów.

Z jakiego powodu amerykańscy działacze nie uregulowali płatności wobec WADA? Wszystko po to, aby wymusić na organizacji upragnione reformy. Nie od dziś wiadomo, że USADA, czyli Amerykańska Agencja Antydopingowa, jest w stałym konflikcie z WADA. Jednym z powodów jest sprawa dotycząca 23 chińskich pływaków, którzy zostali oskarżeni o doping. Mimo to wystąpili na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2021 roku, a WADA przyjęła ich wątpliwe tłumaczenia. To zaś rozwścieczyło USADA, które zapowiada opublikowanie filmu dokumentalnego dotyczącego całej sprawy.

Dlatego też obecnie Amerykanie w ramach protestu wstrzymują się z wpłacaniem składek do kasy Światowej Agencji Antydopingowej. - Obecni liderzy WADA nie pozostawili USA innego wyboru, ponieważ nie zrealizowali kilku bardzo rozsądnych żądań, takich jak niezależny audyt działań WADA, w celu osiągnięcia przejrzystości niezbędnej do zapewnienia, że WADA jest w stanie chronić sportowców - mówił w oświadczeniu dyrektor generalny USADA Travis Tygart, cytowany przez Reuters.

Z kolei według CNN sytuacja ta może doprowadzić do... odebrania Stanom Zjednoczonym organizacji mundialu oraz igrzysk. Jeśli konflikt nie ustanie, inny scenariusz zakłada, że amerykańscy sportowcy będą musieli rywalizować pod neutralną flagą i bez hymnu narodowego. - Nadal naciskamy na WADA, aby przyjęła zdroworozsądkowe reformy w celu przywrócenia zaufania do światowego systemu antydopingowego i zapewnienia sportowcom pełnego zaufania, na jakie zasługują - dodaje dyrektor Rahul Gupta.