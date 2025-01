Żenujące sceny po meczu Realu. Viniciusa musieli zatrzymać siłą

Real Madryt wcale nie miał łatwego zadania podczas czwartkowego spotkania. RCD Mallorca umiejętnie broniła się nie tylko przez pierwszą połowę, ale również przez pierwszy kwadrans drugiej. Dopiero w 63. minucie po ogromnym zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki wbił Jude Bellingham. Mimo że potem świetną okazję miał choćby Vinicius, to Real w doliczonym czasie gry ustalił wynik. Najpierw do własnej bramki trafił Martin Valjent, a potem gola strzelił Rodrygo.

Zobacz wideo To jest sport 10.01.2025

Sceny w tunelu po meczu Realu Madryt. Vinicius Junior chciał ruszyć na rywali

Do gigantycznej awantury doszło tuż po ostatnim gwizdku arbitra. Jako pierwszy sprowokowanego już wcześniej przez Viniciusa Juniora Pablo Maffeo kompletnie wyprowadzić z równowagi chciał Jude Bellingham, który z tzw. plaskacza uderzył go w kark. Następnie do obrońcy Mallorki zwrócił się Raul Asencio. - Wypad stąd, jesteś bardzo słaby - wypalił, po czym na koniec wysłał mu jeszcze "buziaka". Na murawie wywiązała się awantura i dopiero po kilku minutach piłkarze udali się do szatni.

Kiedy wydawało się, że kłótnia została zażegnana, to w tunelu miała miejsce kolejna kontrowersyjna scena. Serwis Jijantes FC udostępnił w sieci wideo, na którym możemy zobaczyć Viniciusa, który wymieniając się słowami z rywalami, nagle chciał ruszyć na nich z rękoma. Dwóch członków sztabu szkoleniowego z pomocą Fede Valverde powstrzymało jednak piłkarza. Dziennik "Sport" podał, że Brazylijczyk wykrzykiwał do Manu Morlanesa wymowne: "idź do domu".

"Starcia Realu Madryt z Mallorcą zazwyczaj są bardzo zacięte, natomiast nigdy nie widzieliśmy, by osiągnęły aż taki poziom napięcia. Nie było dotąd sytuacji, że bójka przeniosła się do szatni, a piłkarze zachowywali się w tak naganny sposób" - czytamy.

Dziennik "AS" obszerniej opisał za to "długotrwały konflikt" między Maffeo a Viniciusem. "Kopnięcia, symulowana agresja, nieustanne wyzwiska i, przede wszystkim, podsycanie emocji podczas meczu, aż do momentu, gdy czerwono-biały obrońca wdał się w bójkę z Bellinghamem i Asencio. To, co wydawało się niemal folklorystyczną rywalizacją między Vinim i Maffeo, przerodziło się w pełen przemocy spektakl. Groteskowy" - przekazano.

Finał Superpucharu Hiszpanii Real Madryt - FC Barcelona zostanie rozegrany w niedzielę 12 stycznia o godz. 20:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.