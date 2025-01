Od bohatera do zera! Fabiańskiemu wieszczą czarny scenariusz

Nieprzerwanie od 2018 roku Łukasz Fabiański jest zawodnikiem West Hamu United. Na początku obecnego sezonu były golkiper reprezentacji Polski pełnił funkcję zmiennika o wiele młodszego Alphonse'a Areoli. Pod koniec października Julen Lopetegui stwierdził jednak, że 39-latek daje więcej jakości między słupkami. Od tamtej pory Fabiański zanotował równo dziesięć spotkań z rzędu we wyjściowym składzie na mecze w Premier League.

Co z przyszłością Fabiańskiego w West Hamie? Te słowa mogą zaboleć. "Jest fatalny"

Niestety pod koniec grudnia były bramkarz naszej kadry doznał koszmarnej kontuzji. W meczu przeciwko Southampton zderzył się głowami z Nathanem Woodem, po czym opuścił boisko na noszach. Obecnie wszystko wskazuje na to, że Łukasz Fabiański niebawem wróci do pełnego zdrowia. - Jeżeli w trakcie ćwiczeń z obciążeniem nic nie dolega, następnym krokiem są zajęcia na boisku. Wszystko odbywa się stopniowo. Dopiero dziesiątego dnia pojawia się zielone światło na trening o wyższej intensywności. Protokół przeszedłem standardowo punkt po punkcie. Wszystko jest w porządku - opowiadał w ostatnim wywiadzie, zdradzając, że po urazie głowy musiał przez specjalny protokół.

Kiedy bramkarz West Hamu leczył się z kontuzji, jego klub zadecydował, że nadeszła najwyższa pora, aby po 191 dniach pożegnać się z Lopeteguim. Pod wodzą Hiszpana drużyna prezentowała się fatalnie. Świadczy o tym chociażby fakt, że po 20. kolejkach zajmuje dopiero 14 miejsce z 23 punktami na koncie. W czwartek 9 stycznia West Ham poinformował o zatrudnieniu Grahama Pottera, czyli byłego szkoleniowca Jakuba Modera z Brighton.

Tuż po ogłoszeniu tej informacji angielskie media zaczęły zastanawiać się, jaka przyszłość czeka Fabiańskiego pod wodzą nowego trenera. Głos zabrali m.in. dziennikarze portalu hammers.news poświęconemu West Hamowi. Najpierw podkreślili oni, że Polak "nie raz ratował życie Lopeteguiemu", a "sprowadzenie Fabiańskiego do bramki było jedyną przemyślaną decyzją, jaką trener podjął w trakcie swojej kariery w West Hamie". "Fabiański spisuje się w tym sezonie w barwach West Ham absolutnie znakomicie, przynajmniej do momentu, gdy doznał urazu głowy podczas naszego zwycięstwa nad Southampton w Boxing Day. Jest opanowany i spokojny, gdy przejmuje piłkę w swoim polu karnym, a w linii obrony jest naprawdę dobrym komunikatorem" - zaznaczono.

Niestety tak kolorowo nie było do końca. Jednocześnie Anglicy twierdzą, że teraz Polak "będzie sprawiał Grahamowi Potterowi ból głowy". Wszystko przez jego braki w grze nogami, co w filozofii nowego szkoleniowca West Hamu jest niezbędne. Przy tym wątku hammers.news nie szczędziło słów krytyki w stronę 39-latka. "Jednym z obszarów, w którym naprawdę ma duże braki, jest to, że nie pasuje do stylu gry, jakim lubi grać Graham Potter. Fabiański jest fatalny z piłką przy nodze, a jego rozprowadzanie piłki jest czasami wręcz żenujące" - czytamy. Mimo to Potter nie ma zbyt dużego wyboru. "W klubie jest także Alphonse Areola, ale bądźmy szczerzy, Francuz również niezbyt dobrze radzi sobie z piłką przy nodze, jeśli nie gorzej" - napisano. Kiedy 57-krotny reprezentant Polski dojdzie do zdrowia, dowiemy się, na kogo postawi nowy trener "Młotów".