"Najlepszy w lidze". Reprezentant Polski robi furorę. "Kibice go kochają"

Łukasz Skorupski, Marcin Bułka i Bartłomiej Drągowski - tak wygląda hierarchia bramkarzy w reprezentacji Polski. Obecność Skorupskiego i Bułki nie budzi wątpliwości, za to kandydatura Drągowskiego nieraz bywa podważana. Golkiperowi wypomina się, że jego agentem jest Mariusz Kulesza, bratanek prezesa PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Michał Probierz ufa jednak Drągowskiemu od lat. To on, gdy był jeszcze trenerem Jagiellonii, postawił na 17-letniego wówczas bramkarza w sezonie 2014/15. Nastolatek spisywał się znakomicie i został wybrany bramkarzem sezonu w lidze. I choć teraz wielu kibiców wolałoby w jego miejsce w reprezentacji widzieć Kamila Grabarę z Wolfsburga, to Probierz jest konsekwentny i w roli trzeciego bramkarza widzi Drągowskiego.

Grecy nie mają wątpliwości. "Bartłomiej Drągowski to najlepszy bramkarz w Super League"

Złe chwile sprzed roku, gdy Drągowski miał problemy w drugoligowej włoskiej Spezii, są już przeszłością. W Panathinaikosie Ateny 27-letni golkiper zdołał wywalczyć uwielbienie kibiców i uznanie dziennikarzy.

- Drągowski to świetny bramkarz, jeden z najlepszych w lidze i bardzo ważny dla "Koniczynek". Kibice go kochają - mówi Sport.pl Dionisis Desillas z radia Sport 94,6FM oraz portalu Panathinaikos24.gr. - Dobrze radzi sobie zarówno rękoma, jak i nogami, ma bardzo dobry refleks, a do tego podejmuje niemal same dobre decyzje - dodaje.

Świetną formę "Drążka" potwierdzają liczby. Krajowy portal Gazzetta.gr pisze następująco: "Bartłomiej Drągowski to najlepszy bramkarz w lidze i ma na to dowody". Dziennikarze za najlepsze występy Polaka uznają te w eliminacjach europejskich pucharów przeciwko Ajaksowi Amsterdam i Lens. W dwumeczach przeciwko francuskiej drużynie Drągowski puścił dwa gole, mimo że wskaźnik bramek oczekiwanych rywali wynosił aż 5,56.

Drągowski jest liderem wśród bramkarzy greckiej Super League, jeśli chodzi o bilans goli oczekiwanych i straconych xGC, który miał na poziomie -4,59. To oznacza, że dzięki jego interwencjom Panathinaikos w ogólnym bilansie stracił cztery-pięć goli mniej niż powinien.

"W lidze robi wszystko, co może, bez względu na postawę drużyny. Zaliczał kluczowe interwencje, gdy wyglądała ona źle za kadencji Diego Alonso, jak i później, gdy zaliczyła postęp za Ruiego Vitorii" - czytamy.

Na półmetku ligi, czyli jeszcze przed ostatnim zwycięstwem nad PAOK 2:1 w niedzielę, inne statystyki ligowe Drągowskiego wyglądały następująco:

osiem czystych kont w 14 meczach.

59,46 proc. skutecznych obron strzałów z bliskiej odległości.

5,8 długich podań na 90 minut z 59,6 proc. skuteczności.

Choć zamieszanie z trenerami w końcówce poprzedniego sezonu sprawiło, że Drągowski stracił miejsce na rzecz Rosjanina Jurija Łodygina, który bronił m.in. w finale Pucharu Grecji, obecnie zdaniem dziennikarzy pracujących przy Panathinaikosie nie ma wątpliwości, kto jest numerem jeden.

- Klub ma dwóch dobrych bramkarzy, ale to Drągowski jest jedynką, a Łodygin dwójką. "Drago" jest być może nawet najlepszym golkiperem w Grecji, razem z Dominikiem Kotarskim z PAOK Saloniki - twierdzi Desillas.

Drągowski podbija Grecję. "Jego transfer był jednym z najlepszych ruchów tego lata"

Portal Paopantou.gr, piszący o wszystkich sekcjach Panathinaikosu, nie ma wątpliwości w swoim artykule zatytułowanym: "Bartłomiej Drągowski: Najlepszy bramkarz Super League w pierwszej połowie sezonu".

"Kiedy latem Panathinaikos pozyskał Bartłomieja Drągowskiego definitywnie po jego udanym sześciomiesięcznym wypożyczeniu, w klubie zdawali sobie sprawę, że znaleźli bramkarza, na którym mogą polegać. Polak podjął się wypełnienia pustki po Alberto Brignolim i udało mu się nie tylko sprostać wymaganiom, ale także zyskać uznanie świata" - piszą Grecy.

"Drągowski rozpoczął karierę w Panathinaikosie w trudnym okresie. Jednak dzięki występom, takim jak ten w półfinale Pucharu Grecji z PAOK, gdzie obronił trzy rzuty karne, udało mu się zostać jednym z faworytów trybun. Sezon rozpoczął się ciężko dla Panathinaikosu, ale Polak był tam, pomagając im zakwalifikować się do Ligi Konferencji, m.in. przyczyniając się do zwycięstwa z Ajaksem w Amsterdamie czy wyeliminowania Lens".

"Bartłomiej Drągowski jest nie tylko najlepszym bramkarzem Stoiximan Super League w pierwszej połowie sezonu, ale także zawodnikiem, który odegrał kluczową rolę w poprawie defensywy Panathinaikosu. Jego konsekwencja i jakość pokazują, że jego transfer był jednym z najlepszych posunięć tego lata" - podsumowano.

W niedzielę zespół Drągowskiego rozegra wyjazdowy mecz ligowy z Panserraikosem, ale później, w ciągu dwóch tygodni, czekają go dwie rywalizacje z Olympiakosem Pireus (jedna w pucharze, jedna w lidze) oraz jedna z AEK Ateny. Obecnie Panathinaikos z 35 punktami w 17 meczach zajmuje drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do Olympiakosu. W 1/16 finału Ligi Konferencji "Koniczynki" zmierzą się z islandzkim Vikingurem Rejkjavik.