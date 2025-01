Niemcy zachwyceni tym, co zrobił Kownacki. Wystarczyło pięć minut

Dawid Kownacki zaliczył piorunującą końcówkę rundy w Fortunie Duesseldorf i w trzech spotkaniach zdobył trzy bramki. - Wciąż mam wrażenie, że nie jest w najlepszej formie, w jakiej mógłby być. Także fizycznie - mówił niedawno Daniel Thioune, trener zespołu z 2. Bundesligi. Polak nie zwalnia tempa przed startem rundy rewanżowej.

Dawid Kownacki bohaterem Fortuny Duesseldorf. Dwa gole w meczu z mistrzem kraju i uczestnikiem Ligi Europy

W czwartek drużyna z Duesseldorfu rozegrała sparing z Bodo/Glimt, mistrzem Norwegii i uczestnikiem Ligi Europy (10 pkt w sześciu meczach, 13. miejsce w tabeli), który w dwumeczu eliminacji Ligi Mistrzów rozbił 5:1 Jagiellonię Białystok. Niemiecki zespół w niespełna kwadrans stracił dwa gole, ale szybko odrobił straty z nawiązką. I wielka w tym zasługa polskiego napastnika.

"Po rzucie rożnym Kownacki przejął piłkę i bez problemu wbił ją do siatki. Następnie trafił po super ataku i świetnym dośrodkowaniu Gavory'ego, dając prowadzenie" - relacjonuje "Bild". Pierwszą bramkę Kownacki zdobył w 26. minucie, drugą pięć minut później. Był blisko hat-tricka, lecz nieznacznie pomylił się z rzutu wolnego. Po pierwszej połowie opuścił boisko, a że w drugiej części gole nie padły, to znów został bohaterem Fortuny.

Niemiecki dziennik jest pod wrażeniem występu Polaka, który ostatnio miał pewne problemy. "45 minut wystarczyło, aby wypożyczony z Werderu napastnik pokazał, że jest w pełni sił. Kownacki wrócił na początek treningów z przeziębieniem i w Marbelli mógł pracować jedynie w bardzo umiarkowanych ilościach. W meczu z Feyenoordem wytrzymał 60 minut, aby w spotkaniu z Bodo/Glimt ponownie pokazać klasę" - czytamy.

Dawid Kownacki walczy o przyszłość własną i Fortuny Duesseldorf. Mają wspólny cel

Taki występ 27-latka to pozytywny sygnał przed rundą wiosenną. W niej zarówno klub, jak i zawodnik powalczą o poprawienie swoich losów, które mogą skrzyżować się na dłużej. "Latem Fortuna sprowadziła go z Werderu Brema po roku frustracji. Wypożyczenie obowiązuje do końca sezonu, po czym istnieje możliwość wykupu za około 2,5 mln euro. Duesseldorf będzie mógł to zrobić – także ze względu na pensję, którą Werder obecnie częściowo pokrywa – jeśli uda się awansować. A to będzie możliwe tylko wtedy, gdy Kownacki (na razie pięć goli i dwie asysty) w drugiej połowie sezonu pokaże swoje atuty" - podsumowano. Ostatnio dyrektor sportowy Werderu mówił o zamiarach klubu wobec polskiego napastnika.

Przed polskim napastnikiem kluczowe miesiące, w których będzie musiał wziąć odpowiedzialność za siebie oraz drużynę. Ta po rundzie jesiennej ma 26 pkt i zajmuje ósme miejsce w tabeli 2. Bundesligi - aby uzyskać bezpośredni awans, musi być pierwsza lub druga, natomiast trzecia pozycja pozwala zagrać w barażu. Rozgrywki wznowi w piątek 17 stycznia, gdy zmierzy się z Darmstadt.