Media: Laporta się doigrał. Za wszystko odpowie

Saga z udziałem Daniego Olmo i Pau Victora wreszcie dobiega końca. Jakiś czas temu Sąd Gospodarczy nr 10 odrzucił wniosek o rejestrację piłkarzy w La Liga, a następnie taką samą decyzję podjął drugi z organów, czyli Sąd Pierwszej Instancji. Mimo że Joan Laporta próbował robić, co się da i zintensyfikować negocjacje z saudyjskimi działaczami, by ci przedpremierowo zakupili miejsca VIP na remontowanym obecnie Spotify Camp Nou, to wydawało się, że nie uda się przekonać władz. "To już koniec: LaLiga i RFEF odmawiają rejestracji Daniego Olmo i Pau Víctora" - pisała niedawno "Marca".

Wyższa Rada ds. Sportu (CSD) przekazała za to, że udzieli klubowi tzw. środka zapobiegawczego. To oznacza, że obaj mogą kontynuować grę w barwach FC Barcelony. "Środek ten ma charakter tymczasowy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania złożonego przez klub oraz zawodników" - można było przeczytać w komunikacie.

Skandaliczne zachowanie Joana Laporty na stadionie. RFEF zamierza wyciągnąć wnioski

Laporta, kiedy dotarła do niego ta informacja, nie wytrzymał. Z radości krzyczał, obejmował pracowników i nie ukrywał ogromnej radości. "Sku***syny" - miał rzucić w kierunku hiszpańskich organów, które odmówiły wcześniejszej rejestracji piłkarzy. Dziennik "Marca" doniósł, że prezydent nazwał też działaczy "tchórzami" oraz "łotrami". Osoby przebywające z nim na loży miały za to przyznać, że "zabrakło mu szacunku" i pokazał "bardzo złe maniery".

Dziennikarz Alfredo Martinez ujawnił, że RFEF (Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej) przeanalizowała całe zdarzenie i rozważa wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Laporty za jego zachowanie. Poza agresją werbalną działacz miał nawet kopać krzesła stadionu w Dżuddzie, a do tego pokazał wymowny "Gest Kozakiewicza". Okazuje się, że mimo skandalicznych działań może liczyć na pełne wsparcie fanów, co możemy dostrzec w komentarzach. "Broni Barcelony wszędzie, gdzie jest taka potrzeba" - czytamy.

Od samego początku na rejestrację Olmo i Victora nie chciały się zgodzić władze La Liga, gdyż było to niezgodne z zasadami finansowego fair play. Nie dziwi zatem reakcja prezesa Javiera Tebasa, który wypunktował tę decyzję. "Podział pierwszy tej tragikomedii" - zaczął swój wpis w mediach społecznościowych. A następnie w punktach wypisał, co nie podoba mu się w tej sytuacji.

FC Barcelona po imponującym zwycięstwie w środę z Athletikiem Bilbao 2:0 po golach Gaviego oraz Lamine'a Yamala czeka już na rozstrzygnięcie drugiego półfinału Superpucharu Hiszpanii. Jej rywalem w niedzielę 12 stycznia będzie zwycięzca rywalizacji między RCD Mallorca a Realem Madryt.