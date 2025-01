Lewandowski czy Kane? Gwiazdor Bayernu wybrał. Zero złudzeń

Robert Lewandowski wpadł ostatnio w drobny kryzys. Nie zmienia to faktu, że w tym sezonie prezentuje się znakomicie i lada moment przebije wynik z poprzednich rozgrywek. W pewnym momencie wielu ekspertów uważało nawet, że będzie jednym z faworytów do zdobycia Złotej Piłki. "Po ponownym spotkaniu z byłym trenerem Bayernu Hansim Flickiem, cofnął się o lata, aby ponownie zostać najpotężniejszym numerem 9 w Europie" - przekazał portal goal.com.

Kingsley Coman porównał Lewandowskiego do Kane'a. Niespodziewane słowa

Bayern Monachium po odejściu Lewandowskiego w 2022 roku mocno cierpiał. Szybko zorientowano się jednak, że trzeba wypełnić lukę i zainwestowano 100 mln euro w transfer Harry'ego Kane'a. Ten, mimo że w pierwszym sezonie w lidze nie przebił wyczynu Polaka (41 goli), to spisuje się fantastycznie. Ale i tak to zbyt mało, by zapomniano o Lewandowskim. Nasz zawodnik został ostatnio przecież wybrany przez dziennikarzy "Bilda" najlepszym piłkarzem Bundesligi w XXI wieku.

Pytanie brzmi zatem: kto jest lepszy - Robert Lewandowski czy Harry Kane? Kingsley Coman, który miał możliwość grać zarówno z jednym, jak i drugim, nie unikał odpowiedzi. - Są bardzo podobni - rozpoczął - Ale powiedziałbym, że to Harry ma większy wpływ na grę. On chce budować akcję, podczas gdy Robert jest przede wszystkim w polu karnym - wyjaśnił w rozmowie z Rio Ferdinandem. Francuz uważa, że obaj nieco różnią się profilem.

- Lewandowski dobrze utrzymuje się przy piłce, ale musi zawsze być w polu karnym. To jest różnica. Polak jest lepszy w szesnastce rywali, natomiast Kane ma lepsze uderzenie z dystansu. To sprawia, że jest niebezpieczny praktycznie wszędzie - oznajmił Coman. Czy zatem Anglik zaskoczył go tym, jakie posiada umiejętności?

- Tak i nie. Wiedziałem, że jest dobry, ale grałem przeciwko niemu tylko raz, więc trudno mi było ocenić jego jakość. Kiedy zagraliśmy z Anglią na mistrzostwach świata, to wówczas zdałem sobie sprawę z tego, jak dobrym jest piłkarzem. Potem kiedy już miałem go na treningu, to każdego dnia mogłem zobaczyć, co potrafi - przekazał.

Harry Kane ma w tym sezonie na koncie już 20 goli. Mimo to nie może się jednak równać z Lewandowskim, który we wszystkich rozgrywkach zdobył łącznie 25 bramek. A przed nim przecież choćby niedzielny finał Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona zmierzy się ze zwycięzcą czwartkowej rywalizacji między RCD Mallorca a Realem Madryt.