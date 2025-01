Media: Barcelona oddaje swoją gwiazdę. To będzie transferowy hit!

FC Barcelona poprawiła grę w defensywie. W dwóch ostatnich spotkaniach nie straciła bramki, co jest przede wszystkim zasługą Wojciecha Szczęsnego. Były reprezentant Polski może czuć satysfakcję, natomiast trzeba przyznać, że będąca przed nim linia obrony spisuje się ostatnio bardzo dobrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zmienili się Lewandowski, Szczęsny i Błaszczykowski? Niezwykła Metamorfoza!

Sensacyjny transfer kolegi Lewandowskiego. Może trafić do Serie A

Hansi Flick od samego początku sezonu wyznaczył podstawową parę środkowych obrońców Inigo Martinez - Pau Cubarsi. Obaj bardzo dobrze się rozumieją i są połączeniem doświadczenia z młodzieńczą siłą. Dziennik "Sport" ujawnił jednak ostatnio, że Niemiec przedstawił hierarchię i to 17-latek ma być pierwszym wyborem. Hiszpan ma zatem walczyć o pierwszy skład z Ronaldem Araujo, który niedawno wrócił po kontuzji.

25-latek miał nadzieję, że gdy wróci, to uda mu się szybko wrócić też na boisko. Ale konkurencja okazuje się na razie większa, niż mógł się spodziewać. Urugwajczyk dopiero w sobotę po raz pierwszy otrzymał szansę od Flicka w pucharowym starciu z UD Barbastro. I choć spisał się nieźle, to i tak wydaje się, że ma bardzo małe szanse na grę. Nie można wykluczyć, że był to dla niego ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu, gdyż interesuje się nim jeden z włoskich gigantów.

Chodzi oczywiście o Juventus. Dziennik "La Repubblica" przekazał w czwartek, że Thiago Motta chce sprowadzić trzech zawodników: napastnika oraz dwóch obrońców. I to właśnie Urugwajczyk ma być idealnym kandydatem. Rzekomo Juventus osiągnął już porozumienie z FC Barceloną, jak i samym piłkarzem. Ten w przyszłym tygodniu ma się pojawić w Turynie, gdzie przejdzie szczegółowe badania lekarskie.

Jeśli faktycznie transfer dojdzie do skutku, to katalońska drużyna musi pomyśleć o wzmocnieniu tej pozycji. Obecnie może być spokojna tylko o Cubarsiego. Nawet Martinez nie daje poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza że w maju skończy 34 lata, a z końcem czerwca wygasa jego kontrakt i nie wiadomo, czy zostanie on przedłużony. Poza nimi w środku defensywy może zagrać jeszcze choćby Andreas Christensen, Eric Garcia oraz Jules Kounde.

FC Barcelona po imponującym zwycięstwie w środę z Athletikiem Bilbao czeka już na rozstrzygnięcie drugiego półfinału Superpucharu Hiszpanii. Jej rywalem w niedzielę 12 stycznia będzie zwycięzca rywalizacji między RCD Mallorca a Realem Madryt.