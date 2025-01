Nagrali reakcję Laporty, gdy gruchnęły wieści nt. Olmo. Kompletnie odleciał

Saga z udziałem Daniego Olmo w FC Barcelonie to był w ostatnio najgorętszy temat w hiszpańskich mediach. Jakiś czas temu Sąd Gospodarczy nr 10 odrzucił wniosek o rejestrację piłkarza w La Liga, a następnie taką samą decyzję podjął drugi z organów, czyli Sąd Pierwszej Instancji. Przez długi czas wydawało się, że zespół po zaledwie pół roku straci zawodnika, jak i wydane na niego 55 mln euro. Joan Laporta nie mógł dłużej czekać i zintensyfikował negocjacje z saudyjskimi działaczami, by ci przedpremierowo zakupili miejsca VIP na remontowanym obecnie Spotify Camp Nou.

Tak Joan Laporta zareagował na wiadomość ws. Daniego Olmo. Cóż za radość

"To już koniec: LaLiga i RFEF odmawiają rejestracji Daniego Olmo i Pau Víctora" - pisała niedawno "Marca". Wydawało się, że faktycznie incydent zakończy się kompromitacją klubu, choć ostatnio interesującą dla niego propozycję złożył choćby AC Milan, który chciał wypożyczyć Olmo do końca rozgrywek. Tuż przed rozpoczęciem środowego meczu między FC Barceoną a Athletikiem do sieci trafiło pismo, z którego jasno wynika, że Wyższa Rada ds. Sportu (CSD) udzieliła tzw. środka zapobiegawczego.

Oznacza to, że zarówno Olmo, jak i Victor mogą wciąż reprezentować barwy katalońskiej drużyny. Kamery uchwyciły moment, w którym będący na stadionie w Dżuddzie Joan Laporta, dowiedział się o tej wiadomości. Było widać po nim ogromną radość oraz satysfakcję, że udało mu się wyjść z opresji. Profil BarcaTimes opublikował nagranie, podczas którego widzimy, jak prezydent przybija piątkę oraz obejmuje jednego z działaczy i radośnie krzyczy.

Błyskawicznie tę informację skomentowała również wiceprezeska klubu Elena Fort. "Mieliśmy rację. Od pierwszej chwili. Nie zrobiliśmy nic złego. Nie zapominajcie o tym" - przekazała na portalu X. Dużo większą radość odczuwał za to Hansi Flick, który "był w euforii". - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, podobnie jak obaj zawodnicy - oznajmił na antenie Movistar. - Mamy zatem jeszcze jeden powód, by wygrać - skwitował przed spotkaniem z Athletikiem.

