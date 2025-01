Oficjalnie: Kluivert przejmuje reprezentację! Będzie miał asystenta z Lecha

Nazwiska Patricka Kluiverta nie trzeba przedstawiać fanom piłki nożnej. Rosły środkowy napastnik w seniorskiej reprezentacji Holandii strzelił aż 40 goli w 79 spotkaniach, a w trakcie klubowej kariery reprezentował barwy m.in. Ajaxu Amsterdam, AC Milan czy FC Barcelonie, gdzie spędził sześć lat w okresie 1998-2004.

Legenda obejmie egzotyczną kadrę. Na pomoc nazwisko znane w Polsce

Z takim piłkarskim CV Kluivert nie miał problemów, aby wkroczyć na ścieżkę trenerską. Rozpoczął od bycia trenerem napastników w AZ Alkmaar czy NEC Nijmegen, aż w końcu doczekał się pełnoprawnej pracy w rezerwach Twente. Następnie przez dwa lata był asystentem Louisa Van Gaala w reprezentacji Holandii. W tym czasie Oranje zostawali trzecią drużyną świata.

To jednak nie miało radykalnego wpływu na karierę Holendra, który nadal poszukiwał swojej drogi. Był selekcjonerem kadry Curacao, a także doradcą w tamtejszej federacji. Pełnił także dyrektorskie stanowiska w Paris Saint Germain oraz Barcelonie. Ostatecznie Kluivert zdecydował się na powrót na ławkę trenerską. W drugiej połowie 2023 przez pół roku prowadził turecką Adanę Demirspor.

Tym razem na zatrudnienie Patricka Kluiverta zdecydowała się Indonezyjska Federacja Piłkarska. 48-latek poprowadzi tamtejszą reprezentację. Podpisał kontrakt do 2027 roku z opcją przedłużenia. "Kluivert planuje przyjechać do Indonezji w sobotę (1.11), a następnego dnia zostanie oficjalnie zaprezentowany publiczności" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Co ciekawe, asystentami Patricka Kluiverta zostali Alex Pastoor i Denny Landzaat, który w latach 2022-2023 przez półtora roku współpracował z Johnem van den Bromem w Lechu Poznań. Później był także asystentem pierwszego szkoleniowca węgierskiego Ferencvaros. Landzaat to także były reprezentant Holandii. W kadrze wystąpił w 38 meczach.

Debiut nowego selekcjonera odbędzie się 20 marca w wyjazdowym starciu z Australią w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata 2026. Pięć dni później czeka ich spotkanie z Bahrajnem. Po sześciu kolejkach Indonezja zajmuje trzecie miejsce w grupie C z punktem straty do Australii.