Tak Zbigniew Boniek wspiera WOŚP. Oto co jest do wylicytowania

Założona przez Jerzego Owsiaka w 1993 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy szykuje się do 33. Finału. Celem będzie oczywiście zakup sprzętu medycznego i doposażenie wielu placówek na terenie całego kraju. Tym razem WOŚP zamierza wesprzeć walkę z nowotworami u dzieci. Pieniądze zebrane tą drogą zostaną przekazane oddziałom dziecięcym, hospicjom, ośrodkom chirurgii i neurochirurgii onkologicznej, a także zakładom patomorfologii. Wszystko po to, by pomóc najmłodszym pacjentom w walce z jednym z najbardziej podstępnych zabójców świata.

Zbigniew Boniek wesprze WOŚP

Jak co roku WOŚP wpierać będzie wielu celebrytów czy byłych i obecnych sportowców. W przeszłości swoje "trzy grosze" dorzucali m.in. Robert Lewandowski czy Hubert Hurkacz. W tym roku zbiórkę pieniędzy ponownie wesprze także były prezes PZPN Zbigniew Boniek. W jaki sposób?

Wyjątkowy mecz dla zwycięzcy licytacji

Legendarny piłkarz reprezentacji Polski postanowił połączyć siły z Adamem Pustelnikiem. To aktualny wiceprezydent miasta Łódź. Panowie wystawili na licytację możliwość obejrzenia meczu Widzewa Łódź w swoim towarzystwie. Nie jest sprecyzowane, którego dokładnie, ale jeżeli byłoby to na początku rundy wiosennej, to pierwszych pięć ligowych spotkań tego zespołu w 2024 roku to kolejno: Lech Poznań (wyjazd), Cracovia (dom), Śląsk Wrocław (wyjazd), Pogoń Szczecin (dom) i Radomiak Radom (wyjazd).

Dodajmy, że Zbigniew Boniek to jedna z największych legend w historii Widzewa Łódź, dla którego grał w latach 1975-82 i zdobył z nim dwa mistrzostwa kraju (1980/81 i 1981/82). Licytacja prowadzona jest na portalu Allegro do 1 lutego 2025 roku. Aktualna najwyższa oferta (stan na godz. 15:00 w środę 8 stycznia) to aktualnie 3150 złotych.