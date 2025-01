Szybko poszło. Gwiazdor pojechał grać do Rosji, ale tego się nie spodziewał

Miralem Pjanić od niedawna uchodzi za największego piłkarskiego hipokrytę. Jeszcze we wrześniu 2022 r. otwarcie przeciwstawiał się, by jego reprezentacja Bośni i Hercegowiny zagrała towarzyski mecz z Rosją. - Słyszałem o decyzji federacji. Znają moje stanowisko. Ludzie dzwonili do mnie i pytali, co myślę o takim meczu. Powiedziałem wszystko, co myślałem, a potem zaskoczyła mnie odwrotna decyzja - mówił bośniackim mediom, gdy jeszcze do spotkania miało dojść (ostatecznie się nie odbyło - przyp. red.). Dwa lata później gra z Rosjanami nagle przestała mu przeszkadzać i postanowił dołączyć do... powiązanego z tamtejszą armią CSKA Moskwa.

Tym skończył się transfer Pjanicia do Rosji. Piłkarz zdecydował

Były pomocnik FC Barcelony, AS Romy czy Juventusu podpisał kontrakt z rosyjskim klubem we wrześniu ubiegłego roku jako wolny agent, mimo że wojna w Ukrainie nadal się nie zakończyła. Podczas uroczystej prezentacji wjechał nawet na stadion CSKA na... białym koniu. Wejście do nowego zespołu miał zatem naprawdę spektakularne. Problem w tym, że równie widowiskowo nie prezentował się na murawie. W dotychczas rozegranych siedmiu meczach ligi rosyjskiej i czterech krajowego pucharu nie strzelił ani jednego gola i zaliczył tylko jedną asystę.

Transfer 34-letniej gwiazdy okazał się więc sporym niewypałem. W rosyjskich mediach rozpoczęły się więc spekulacje, czy Pjanić nie odejdzie z CSKA jeszcze tej zimy. W grę miały wchodzić przenosiny do cypryjskiego Arisu Limassol. Przełomowe wieści ws. przyszłości Bośniaka przekazał jednak portal VseProSport.

Jego zdaniem pogłoski o transferze są nieprawdziwe. Sam Pjanić planuje, by CSKA Moskwa było ostatnim klubem w jego profesjonalnej karierze. I tu rodzi się pytanie, czy tym samym nie zamierza jej szybko zakończyć. Kontrakt Pjanicia z CSKA obowiązuje do 30 czerwca 2025 r., a przy jego dyspozycji nie wydaje się, by klub zechciał przedłużyć umowę.