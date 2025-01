Świderski przyłapany na lotnisku! Transfer coraz bliżej

Od kilku lat Karol Świderski jest jednym z podstawowych napastników reprezentacji Polski. Przygodę z piłką zaczynał łódzkim SMS-ie, skąd trafił do Jagiellonii Białystok. W 2019 roku obecny mistrz ekstraklasy sprzedał go do PAOK-u Saloniki za dwa i pół miliona euro. Trzy lata później niemal 100 proc. więcej z tej kwoty za Świderskiego zapłaciło amerykańskie Charlotte, w którym występuje do dziś.

Świderski widziany na włoskim lotnisku. Szykuje się transfer

W połowie zeszłego sezonu Charlotte wypożyczyło naszego kadrowicza do Hellasu Verona. Tym samym jego marzenia o powrocie do Europy wreszcie się spełniły. Mimo to Świderski niezbyt dobrze spisał się we Włoszech. Dla Hellasu rozegrał w sumie 15 spotkań, w których zaledwie dwa razy wpisał się na listę strzelców. Po zakończeniu tamtej kampanii nadal podkreślał, że jego celem jest powrót na stary kontynent.

Ostatecznie pozostał w Stanach Zjednoczonych, jednak nie wykluczył zmiany zespołu w najbliższym czasie. - Nie ukrywałem, że moim celem była Europa i nie mówię, że nie chciałbym grać w Europie, ale też cieszę się, że tutaj jestem, bo warunki mamy super. Baza treningowa i wszystko dookoła jest na najwyższym poziomie i porównując to do tego, co miałem we Włoszech, to są dwa różne światy pod względem organizacji i warunków do pracy - mówił w sierpniu zeszłego roku, wychwalając obecnego pracodawcę.

Tuż po tym, jak ruszyło zimowe okienku, temat powrotu Karola Świderskiego do Europy powrócił. Według Gianluki Di Marzio polskim napastnikiem znów interesuje się klub z Werony! Choć jego krótka przygoda na włoskich boiskach nie była zbyt owocna, to działacze najwyraźniej chcieliby, aby 27-latek na stałe zagościł w ich drużynie. Ekipa z MLS wyceniła swojego zawodnika na trzy miliony euro. W poniedziałkowe popołudnie na łamach TuttoMercatoWeb pojawiło się zdjęcie, na którym dziennikarze przyłapali Świderskiego na lotnisku w Weronie. W takiej sytuacji można przypuszczać, że obie strony intensywnie negocjują definitywny transfer.

"Jego powrót do Hellasu jest coraz bardziej prawdopodobny. Znów zrobiło się gorąco" - napisali włoscy dziennikarze. Po powrocie na amerykańskie boiska Karol Świderski w dziesięciu meczach strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z Charlotte wygasa wraz z końcem tego roku. Na ten moment Hellas Verona po 19 kolejkach zajmuje 15. miejsce w tabeli. 27-latek znalazł się także na liście życzeń greckiego Panathinaikosu Ateny. Niewykluczone jednak, że za moment znów zwiąże się z byłym pracodawcą z Włoch.