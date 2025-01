Real Madryt "policzył" do pięciu. To była deklasacja

Real Madryt zrobił, co powinien i rozbił w poniedziałkowym spotkaniu Pucharu Króla Deportiva Minera 5:0. Mimo że Fran Martinez dwoił się i troił, to piłkarze Carlo Ancelottiego byli bezlitośni. Bohaterem został za to piłkarz, który nie dość, że zdobył imponującą bramkę, to poprawił rekord najstarszego strzelca w historii klubu. Kibice gospodarzy nie pozostali wobec tego obojętni i wymownie go docenili.

