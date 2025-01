Real Madryt powrócił ostatnio do dobrej formy. Niepokojące porażki z Lille, FC Barceloną, AC Milanem, Liverpoolem czy Athletikiem Bilbao to było zdecydowanie za dużo. Fani byli rozczarowani głównie Kylianem Mbappe, ale również linią obrony, która często popełniała błędy. Mistrzowie Hiszpanii muszą szukać wzmocnień na rynku transferowym, zwłaszcza że problemy zdrowotne nie oszczędzają podstawowych defensorów.

Virgil van Dijk został zaoferowany Realowi Madryt. Sensacyjne wieści

Trudno zaprzeczyć, że Carlo Ancelotti może w pełni liczyć tylko na Antonio Rudigera. Eder Militao na początku listopada znów zerwał więzadła krzyżowe i nie wróci do gry do końca sezonu, David Alaba dopiero niedawno wrócił do treningów, natomiast Jesus Vallejo został skreślony po fatalnym występie we wrześniu z Deportivo Alaves i z końcem czerwca odejdzie z drużyny.

Bez wątpienia objawieniem ostatnich tygodni był za to Raul Asencio, ale Ancelotti nie ma do niego pełnego zaufania i woli stawiać na Aureliena Tchouameniego. Oznacza to, że Real musi wzmocnić defensywę w najbliższym czasie. Portal Relevo poinformował w poniedziałek, że zaoferowany klubowi został jeden z najlepszych stoperów świata, czyli Virgil van Dijk. Ten rzekomo chciałby dołączyć do hiszpańskiej drużyny latem 2025 roku.

Dziennikarze donoszą, że propozycja została jednak odrzucona. Real bacznie obserwuje innych kandydatów, natomiast są oni obecnie zbyt drodzy. Chodzi o m.in. Castello Lukebę z RB Lipsk, Micky'ego van de Vena z Tottenhamu czy Josko Gvardiola z Tottenhamu. Ostatnio pojawiły się też głosy, że Real przygląda się 20-letniemu reprezentantowi Uzbekistanu Abdukodirowi Khusanowowi z RC Lens.

A co do van Dijka, Relevo podaje, że wobec odmowy Realu jest zainteresowany przedłużeniem wygasającego z końcem czerwca kontraktu z Liverpoolem. Gdyby to nie doszło do skutku, to jakiś czas temu informowaliśmy, że piłkarz, który w 2019 roku był wart 100 mln euro, wyraził chęć przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Real Madryt po 19. kolejkach ligowych zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 43 pkt i ma dwa punkty przewagi nad Atletico. Najbliższy mecz w La Liga rozegra 19 stycznia, kiedy na własnym stadionie zmierzy się z Las Palmas.