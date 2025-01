Michniewicz może wrócić do pracy! Chce go 14-krotny mistrz kraju

Dokładnie 31 stycznia 2022 roku Czesław Michniewicz został selekcjonerem reprezentacji Polski. Cezary Kulesza postawił na byłego trenera m.in. Legii Warszawa czy Lecha Poznań po tym, jak z naszą kadrą niespodziewanie pożegnał się Paulo Sousa. Pod wodzą nowego szkoleniowca biało-czerwoni pokonali 2:0 Szwecję, dzięki czemu awansowali na mistrzostwa świata w Katarze. Tam osiągnęli historyczny sukces, jakim niewątpliwie było wyjście z grupy. W 1/8 finału lepsi okazali się Francuzi (1:3).

Michniewicz może wrócić do pracy! Jest zainteresowanie 14-krotnego mistrza kraju

Niestety wynik sportowy został przykryty przez tzw. aferę premiową, która mocno przyczyniła się do zwolnienia Michniewicza wraz z końcem 2022 roku. Niedawno media wzięły pod lupę całą jego kadencję w reprezentacji, ustalając wiele zaskakujących wniosków. Po odejściu z kadry Czesław Michniewicz zrobił sobie półroczną przerwę. 12 czerwca 2023 roku trafił do saudyjskiego Abha Club, które poprowadził przez dziewięć spotkań. Następnie - w połowie lipca zeszłego roku - zainteresował się nim FAR Rabat.

W Maroku polski trener również nie zabawił zbyt długo. Zespół pod jego wodzą zagrał zaledwie trzynaście spotkań, po czym Michniewicz kolejny raz został zwolniony. Tym samym od 15 października 2024 roku pozostaje bez pracy. Mimo to jego nazwisko nie jest anonimowe, szczególnie na egzotycznym rynku trenerskim. Wiele wskazuje na to, że na początku obecnego roku okres bezrobocia 54-latka może się zakończyć.

Jak podaje portal Fennec Football, usługami Michniewicza interesuje się JS Kabylie. To najbardziej utytułowany klub w Algierii, który czternaście razy zgarniał krajowe mistrzostwo. Dlaczego Algierczycy nagle rozważają zatrudnienie Polaka? Wszystko przez to, że ostatnio z zespołem niespodziewanie pożegnał się dotychczasowy trener Abdelhak Benchikha, który ponoć nie podał żadnych powodów swojej rezygnacji. Na ten moment JS Kabylie po 15. kolejkach z 24 punktami na koncie jest liderem ligowej tabeli. Władze klubu marzą o utrzymaniu świetnej formy drużyny, która po mistrzostwo nie sięgnęła od 2007/2008.

Tym samym dyrektor sportowy Nabil Hantout zainteresował się właśnie Czesławem Michniewiczem, którego głównym zadaniem byłoby zdobycie tytułu. "Michniewicz zasłynął w Europie, zwłaszcza jako trener Polski, którą prowadził podczas Mundialu 2022. Na scenie międzynarodowej potwierdził swoją umiejętność zarządzania zespołami pod presją i opracowywania strategii dostosowanych do najważniejszych zawodów" - napisali dziennikarze Fennec Football.

Na koncie JS Kabylie znajdziemy także dwa tytuły za triumf w Afrykańskiej Lidze Mistrzów, trzy za Puchar CAF oraz jeden za Puchar Zdobywców Pucharów. Algierski zespół wróci do gry 10 stycznia. Wtedy w 1/16 finału Pucharu Algierii zagra przeciwko Harrach.