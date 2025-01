Dramat byłego reprezentanta kraju. Stracił wszystko, nawet żonę i córkę

Cristian Tanase to były piłkarz i 41-krotny reprezentant Rumunii, który lwią część swojej kariery spędził w Turcji. Zawodnik reprezentował barwy takich klubów jak Steaua Bukareszt, Tianjin Jinmen Tiger, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor, Giresunspor, czy Academia Clinceni. Swoją karierę zakończył w 2022 roku w klubie FC Arges, gdzie zaczynał przygodę z dorosłym futbolem w 2003 roku. Skrzydłowy łącznie rozegrał 459 meczów, w których zdobył 44 gole i dołożył 62 asysty. W pewnym momencie serwis Transfermarkt wyceniał go na 3,6 mln euro.

Były reprezentant kraju stracił wszystko

Piłkarze nie zarabiają mało, więc zawodnik z tak bogatą karierą powinien być zabezpieczony do końca życia. Niestety historia tego 37-latka pokazuje, że nie zawsze tak jest. Serwis nova.rs ujawnił, jak potoczyły się losy Cristana Tanase po zakończeniu przygody z futbolem. "Był idolem narodu i zarabiał miliony: dziś wspiera go matka, a on został bez zębów, żony i córki" - tak zatytułowano artykuł nt. historii rumuńskiego piłkarza.

Dziennikarze ujawnili, że Cristian Tanase w wieku 37 lat został z niczym. "Podczas bogatej kariery zarobił miliony, a potem wszystko się runęło. Niemal z dnia na dzień stracił żonę, przyjaciół i pieniądze" - czytamy. Rumun był żonaty z Adiną Marią, ale para rozeszła się, gdy urodziła się im córka i nie utrzymują kontaktu.

Media: Były piłkarz utrzymuje się z pensji matki

Wszystko przez to, że w życiu byłego piłkarza pojawił się nałóg - alkohol i narkotyki. Aktualnie 37-latek mieszka z matką i utrzymuje się z jej pensji. Były reprezentant Rumunii stracił wszystko, nawet kontakt z córką. Tanase nie jest tą samą osobą, co kiedyś. Nova.rs relacjonuje, że ostatnio został sfotografowany bez przedniego zęba.

Miejmy nadzieję, że Cristian Tanase wyjdzie na prostą i wygra walkę z uzależnieniem. Jego historia może być przestrogą dla innych osób.