Nieoczekiwany zwrot ws. Olmo. Gigant chce uratować FC Barcelonę

Aż trudno uwierzyć w sytuację, z którą boryka się w ostatnich tygodniach FC Barcelona. Dani Olmo, który został wykupiony w lecie z RB Lipsk za 55 milionów euro, lada moment może odejść za darmo. Jakiś czas temu Sąd Gospodarczy nr 10 odrzucił wniosek o rejestrację piłkarza w La Liga, a następnie taką samą decyzję podjął drugi z organów, czyli Sąd Pierwszej Instancji. Mimo że Joan Laporta próbował robić, co się da i zintensyfikować negocjacje z saudyjskimi działaczami, by ci przedpremierowo zakupili miejsca VIP na remontowanym obecnie Spotify Camp Nou, to w sobotę hiszpańskie media ujawniły najgorsze wieści.

REKLAMA

Zobacz wideo Austriacy zdominowali świat skoków. Oto jak pracują

Nowe wieści ws. Daniego Olmo. Włosi podają sensacyjne rozwiązanie

"To już koniec: LaLiga i RFEF odmawiają rejestracji Daniego Olmo i Pau Víctora" - pisała "Marca". Kompromitująca wpadka sprawiła, że do działania ruszyła "opozycja", która domaga się "natychmiastowej rezygnacji" prezydenta. Dziennik "Mundo Deportivo" poinformował w niedzielę, że aż 10 grup kibicowskich podpisało się pod specjalnym oświadczeniem.

Mimo gigantycznych komplikacji Dani Olmo nie wyobraża sobie znów zmieniać pracodawcy. - Jesteśmy pewni, że Barcelona znajdzie rozwiązanie. Co z innymi opcjami i klubami? Barcelona to pierwsza i ostatnia opcja - zadeklarował Andy Bara w rozmowie z Fabrizio Romano. - Dani włożył mnóstwo wysiłku i pracy w to, żeby zostać zawodnikiem Barcelony. Od dawna tego chciał i nasze stanowisko się nie zmienia - uzupełnił. Niespodziewane informacje podał w niedzielę dziennik "Corriere dello Sport".

Rzekomo interesującą ofertę dla FC Barcelony złożył AC Milan. Ten chciałby wypożyczyć 26-latka do końca sezonu, po czym mógłby swobodnie wrócić do stolicy Katalonii. Taki ruch byłby doskonały zarówno dla klubu, jak i samego piłkarza, który mógłby liczyć na regularną grę.

Jeśli wicemistrzowie Hiszpanii nie dojdą do porozumienia z włoskim zespołem, to prawdopodobnie znajdą się chętni, którzy będą chcieli podpisać kontrakt z Olmo. Już wcześniej zainteresowanie wyrażały m.in. Arsenal, Manchester United, Bayern Monachium czy Bayer Leverkusen. Do tego grona dołączyło niedawno Fenerbahce, gdyż Jose Mourinho widzi w Hiszpanie wzmocnienie na "dziesiątce".

FC Barcelona rozegra kolejne spotkanie już w środę 8 stycznia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao w Superpucharze Hiszpanii. Zaskakujący jest fakt, że do Arabii Saudyjskiej z drużynę wybrali się właśnie Olmo oraz Pau Victor.