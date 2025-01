Oto co Hiszpanie powiedzieli o debiucie Szczęsnego. Zero wątpliwości

Wojciech Szczęsny dołączył do FC Barcelony 2 października, tuż po tym jak bolesnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. Mimo że miał szybko wskoczyć do podstawowego składu, to Hansi Flick postawił na Inakiego Penę, który nie dawał dotąd powodów do zmiany w bramce. Były reprezentant Polski po trzech miesiącach czekania wreszcie otrzymał w sobotę szansę w Pucharze Króla.

REKLAMA

Zobacz wideo Fatalny start TCS polskich skoczków. Czy ufają trenerowi?

Hiszpanie ocenili debiut Wojciecha Szczęsnego. Nie mieli wątpliwości

- Był to niewdzięczny mecz, bo wygrana była naszym obowiązkiem i mogliśmy coś tylko zepsuć. (...) Nie ukrywam, że na gorszym boisku jeszcze nie zdarzyło mi się grać, ale oba zespoły grały na tym samym i było sprawiedliwie. Jest duża duma - przyznał Polak po zakończeniu spotkania z czwartoligowym UD Barbastro.

Jego dobry występ doceniły również hiszpańskie media. "Niepokonany" - tak określił go choćby dziennik "Mundo Deportivo". Dziennikarz "Marki" Alejandro Segura ma jednak obawy, czy Polak może na stałe wskoczyć do składu. - Szczęsny jest świetnym zawodnikiem i zaprezentował się bardzo dobrze. Zobaczymy, czy zagra w Superpucharze Hiszpanii w Arabii. Myślę jednak, że będzie o to ciężko, ponieważ Inaki Pena jest bramkarzem Hansiego Flicka - przekazał dla TVP Sport.

Adria Albets z Carrusel Deportivo zaznaczył z kolei, że wcale nie było to łatwe wyzwanie, jak mogłoby się wydawać. - Myślę, że to był bardzo dobry występ. Nie jest łatwo pierwszy raz założyć koszulkę Barcelony, szczególnie gdy przez kilka miesięcy było się poza grą. Szczęsny stanął przed odpowiedzialnym zadaniem i spisał się bardzo dobrze - oznajmił.

Pod koniec meczu niewiele brakowało, by Barcelona straciła gola. Szczęsnego "upokorzył" wówczas jeden z piłkarzy Barbastro, który uderzył piłkę między jego nogami. Naszego bramkarza w ostatniej chwili uratował jednak obrońca. Miało to zapewne spore znaczenie dla "Marki", która oceniła go na "piątkę" w dziesięciopunktowej skali.

Wyróżnić Polaka zdecydował się za to Carlos Monfort z Jijantes FC. - Pokazał pewność siebie i ten wieczór był dla niego bardzo dobry. Zaprezentował się przyzwoicie, ale nie miał dużo pracy, ponieważ postawa Barcelony w defensywie była bardzo dobra. Na plus na pewno gra nogami, a to w Barcelonie jest niezwykle ważne. Tutaj nie liczy się jedynie łapanie piłki. Musisz być dobry pod każdym aspektem - podsumował.

Mimo wszystko wydaje się, że Szczęsny nie ma większych szans, by wygryźć ze składu Penę. Dowiemy się tego już za trzy dni, kiedy FC Barcelona zmierzy się w Superpucharze Hiszpanii z Athletikiem Bilbao.