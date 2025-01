Boom! Boom! Boom! Pajor się nie zatrzymuje! Fenomenalna

Latem 2024 roku najlepsza polska piłkarka Ewa Pajor postanowiła przenieść się z VfL Wolfsburg do FC Barcelony. W ostatnim sezonie w niemieckim klubie zdobyła 20 bramek i wysoką formę strzelecką udało jej się przenieść także do stolicy Katalonii. W 18 spotkaniach do końca roku we wszystkich rozgrywkach w barwach Blaugrany zanotowała aż 17 trafień.

Ewa Pajor show! Wielki mecz polskiej napastniczki

Po krótkiej świąteczno-noworocznej przerwie zmagania w Hiszpanii zostały wznowione. W niedzielę odbyły się spotkania 16. kolejki Primera Division Femenina. Hegemon tych rozgrywek - FC Barcelona - rywalizował na wyjeździe z Realem Sociedad.

W podstawowym składzie gości wystąpiła Ewa Pajor, która nie potrzebowała dużo czasu, aby udowodnić swoją skuteczność. "Wreszcie Barcelona znalazła swojego zabójcę: Ewę Pajor" - pisała kilka dni temu "Marca". Polka do siatki trafiła już w szóstej minucie, mimo strzału z ostrego kąta.

Przed przerwą padły kolejne dwie bramki. Najpierw na 2:0 gola strzeliła Salma Paralluelo, a w 44. minucie Pajor miała już na swoim koncie dublet. Polska napastniczka rozegrała piłkę z Aitaną Bonmati i sprytnym strzałem z około 16 metrów pokonała bramkarkę. Była to akcja zasługująca na wyróżnienie.

Zawodniczki ze stolicy Katalonii nie zamierzały się zatrzymywać. Kwadrans po przerwie Ewa Pajor miała już na swoim koncie hat-tricka. Jak do tego doszło? Tym razem popisała się skutecznym wykończeniem głową. Niepilnowana znalazła się na piątym metrze od bramki rywali i pewnie wykorzystała dośrodkowanie z prawej strony.

Ewa Pajor ostatecznie ustrzeliła kolejnego hat-tricka, dzięki czemu ma już 13 trafień w rozgrywkach ligowych i jest najlepszą strzelczynią. FC Barcelona ostatecznie zwyciężyła 6:0, a Polka do trzech goli dorzuciła także asystę przy trafieniu Bonmati, które ustaliło wynik spotkania. Kobieca drużyna Barcy po 14 meczach ligowych ma na swoim koncie komplet zwycięstw.