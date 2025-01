Niemcy docenili Lewandowskiego. Niesamowite wyróżnienie

To był kolejny dzień w biurze FC Barcelony, która 4:0 pokonała Barbastro i awansowała do kolejnej rundy Pucharu Króla. Dwa gole dla Katalończyków zdobył Robert Lewandowski, a debiut zanotował Wojciech Szczęsny. Polak może być zadowolony nie tylko z goli. Powodów do radości może mu dostarczyć ranking stworzony przez dziennikarzy "Bilda".

Lewandowski doceniony. Niebywałe

W latach 2010-2012 Robert Lewandowski należał do najjaśniejszych postaci Bundesligi. Najpierw występował w Borussii Dortmund (2010-2014), a następnie Bayernie Monachium (2014-2022). W barwach obu zespołów zdobył łącznie aż 447 goli. Siedmiokrotnie sięgał po koronę króla strzelców ligi niemieckiej, a w sezonie 2020/21 pobił rekord ligi. W jednym sezonie trafiał do siatki aż 41 razy.

Choć latem tego roku miną już trzy lata od kiedy Lewandowski nie gra w niemieckiej lidze, to za naszą zachodnią granicą wciąż o nim pamiętają i wspominają go bardzo dobrze. Świadczy o tym lista sporządzona przez tamtejszą gazetę.

- Dziennikarze Bilda, tworzący podcast Stammplatz, wybrali TOP 50 piłkarzy Bundesligi po roku 2000. Za najlepszego uznali Roberta Lewandowskiego, rozpływając się przy okazji w zachwytach nad nim. Za Lewym Manuel Neuer i Thomas Mueller. Lewandowski to jedyny Polak w tym zestawieniu, ale braku Łukasza Piszczka zupełnie nie rozumiem - napisał na portalu X Tomasz Urban, ekspert Eleven Sports.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski dzierży szereg rekordów wypracowanych podczas gry w Niemczech. Żaden zawodnik nie strzelił więcej goli na wyjazdach od niego (126), a jego siedem tytułów króla strzelców to - do spółki z Gerdem Muellerem - także najlepszy wynik. Lewandowski to najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii ligi (312 goli) i drugi strzelec w ogóle w historii rozgrywek. Tutaj ustępuje Muellerowi.

Co ciekawe Lewandowski jest też najbardziej utytułowanym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Wygrał ją aż 10 razy. Tyle samo co Austriak David Alaba.